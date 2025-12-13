DOLAR
Güllü’nün kızı Tuğyam Ülkem tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi

Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturmada kızı mahkemeye sevk edildi; arkadaşı adli kontrol, diğer üç şüpheli serbest bırakıldı.

Yayın Tarihi: 13.12.2025 00:57
Güncelleme Tarihi: 13.12.2025 00:57
Soruşturmada yeni gelişme

Yalova’daki evinin terasının penceresinden düşerek yaşamını yitiren ünlü şarkıcı Güllü (52) ile ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan kişiler mahkemeye sevk edildi.

Olay, 26 Eylül 2025 tarihinde Yalova’nın Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi üzerindeki apartmanın 5’inci katındaki kapalı terasta meydana gelmişti. Güllü, kızı ve arkadaşıyla eğlendiği sırada pencereden düşerek hayatını kaybetmişti.

Soruşturmayı yürüten Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fiziki ve teknik takibin ardından, olay sırasında evde bulunan Tuğyan Ülkem Gülter, arkadaşı Sultan Nur Ulu ile birlikte bazı kişiler İstanbul’da gözaltına alındı. İddiaya göre iki kişi valizlerini hazırlayıp yurt dışına kaçmak için hazırlanıyordu. Ayrıca Sultan Nur Ulu'nun babası Kocaeli’nin Gebze ilçesinde gözaltına alındı.

İfadeleri alınarak adliyeye sevk edilen şüphelilerden, Tuğyam Ülkem hakkında tutuklanma talebiyle işlem yapılması istendi. Sultan Nur Ulu için ise adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk kararı verildi. Diğer üç şüpheli ise savcılık tarafından serbest bırakıldı.

Soruşturma ve adli süreç devam ediyor; Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı konuya ilişkin işlemleri sürdürüyor.

