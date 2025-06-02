Diyarbakır'da Sahte Para Uyarısı: Polis, Kurban Satıcılarını Bilgilendirdi

Diyarbakır'da Sahte Para Uyarısı

Diyarbakır'da, Kurban Bayramı dolayısıyla hayvan pazarlarını ziyaret eden polis ekipleri, satıcılara sahte para ayırt etme konusunda bilgilendirmelerde bulundu.

Uygulamalar ve Bilgilendirme

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'ne bağlı ekipler, kent merkezindeki kurban pazarlarını dolaşarak, satıcılara gerçek ve sahte para arasındaki farkları anlattı.

Özellikle merkez Sur ilçesinde bulunan Canlı Hayvan Borsası'na gelen ekipler, konuşma sırasında satıcılara bilgilendirici broşürler de dağıttı.

Satıcılardan Olumlu Geri Dönüşler

Hayvan satıcılarından Mesut Tekok, yapılan çalışmanın faydalı olduğunu belirterek, "Hayvan pazarında para sirkülasyonu çok oluyor. O yüzden uygulamanın sık yapılmasını isteriz." dedi.

Bir diğer satıcı Hüseyin Kahraman ise polis tarafından yapılan uyarıları önemli bulduğunu ifade ederek, uygulama sonrasında sahte paraya karşı daha dikkatli olacaklarını söyledi.

Diyarbakır'da, Kurban Bayramı dolayısıyla hayvan pazarlarını gezen polis ekipleri, satıcıları sahte parayı nasıl ayırt edecekleri konusunda bilgilendirdi.

Diyarbakır'da, Kurban Bayramı dolayısıyla hayvan pazarlarını gezen polis ekipleri, satıcıları sahte parayı nasıl ayırt edecekleri konusunda bilgilendirdi.