DOLAR
39,18 0,3%
EURO
44,81 0,26%
ALTIN
4.249,85 -2,34%
BITCOIN
4.091.525,17 0,5%

Diyarbakır'da Sahte Para Uyarısı: Polis, Kurban Satıcılarını Bilgilendirdi

Diyarbakır'da polis, Kurban Bayramı öncesi sahte paraya karşı satıcıları bilgilendirdi. Gerçek ve sahte para arasındaki farklar anlatıldı.

Yayın Tarihi: 02.06.2025 17:00
Güncelleme Tarihi: 02.06.2025 17:00
Diyarbakır'da Sahte Para Uyarısı: Polis, Kurban Satıcılarını Bilgilendirdi

Diyarbakır'da Sahte Para Uyarısı

Diyarbakır'da, Kurban Bayramı dolayısıyla hayvan pazarlarını ziyaret eden polis ekipleri, satıcılara sahte para ayırt etme konusunda bilgilendirmelerde bulundu.

Uygulamalar ve Bilgilendirme

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'ne bağlı ekipler, kent merkezindeki kurban pazarlarını dolaşarak, satıcılara gerçek ve sahte para arasındaki farkları anlattı.

Özellikle merkez Sur ilçesinde bulunan Canlı Hayvan Borsası'na gelen ekipler, konuşma sırasında satıcılara bilgilendirici broşürler de dağıttı.

Satıcılardan Olumlu Geri Dönüşler

Hayvan satıcılarından Mesut Tekok, yapılan çalışmanın faydalı olduğunu belirterek, "Hayvan pazarında para sirkülasyonu çok oluyor. O yüzden uygulamanın sık yapılmasını isteriz." dedi.

Bir diğer satıcı Hüseyin Kahraman ise polis tarafından yapılan uyarıları önemli bulduğunu ifade ederek, uygulama sonrasında sahte paraya karşı daha dikkatli olacaklarını söyledi.

Diyarbakır'da, Kurban Bayramı dolayısıyla hayvan pazarlarını gezen polis ekipleri, satıcıları...

Diyarbakır'da, Kurban Bayramı dolayısıyla hayvan pazarlarını gezen polis ekipleri, satıcıları sahte parayı nasıl ayırt edecekleri konusunda bilgilendirdi.

Diyarbakır'da, Kurban Bayramı dolayısıyla hayvan pazarlarını gezen polis ekipleri, satıcıları...

Diyarbakır'da, Kurban Bayramı dolayısıyla hayvan pazarlarını gezen polis ekipleri, satıcıları sahte parayı nasıl ayırt edecekleri konusunda bilgilendirdi.

İLGİLİ HABERLER

Kırıkkale'de Orman Yangınlarına Karşı 5 Aylık Yasak İlan Edildi

İnegöl'de Üçüncü Otopark Hamlesi: Ücretsiz Araç Park Alanı Geliyor

Kocaeli'den Çiftçilere Yüzde 50 Hibe Destek

Ziraat Bankası Hesabı Olanlar İçin Yeni Destek Ödemeleri Başladı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sakarya'da Resmi Belgede Sahtecilik Operasyonu: 2 Kişi Tutuklandı
2
Ukrayna Heyetinden İstanbul'da Barış Müzakereleri Açıklamaları
3
Hatay'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
4
Hatay'da Kuduz Karantinası Altındaki 4 Mahalleden Sahipsiz Köpekler Toplanıyor
5
Balıkesir'de Çalışanlara Promosyon Piyangosu: 88.850 TL Bayram Harçlığı!
6
Emine Erdoğan, Türk Kızılay'a Kurban Bağışında Bulundu

Kurban Bayramı'nda Toplu Ulaşım Ücretsiz! Ulaştırma Bakanlığı'ndan Müjdeli Haber

Kırıkkale'de Orman Yangınlarına Karşı 5 Aylık Yasak İlan Edildi

Kayserililere 2 Haziran'da Yeni Toplu Taşıma Uygulaması: Gittiğin Kadar Öde

Emekliler İçin Heyecanlandıran Maaş Artış Senaryoları: 22 Bin 950 Lira Mümkün Mü?

Mersin Belediyesi'nden Bayram Öncesi Destek: 750 TL - 1250 TL Ödeme

2025 Yılı İlave Tediye Ödemeleri: İlk Taksit 2 Haziran'da Hesaplarda!

Kocaeli'den Çiftçilere Yüzde 50 Hibe Destek

Öğrencilere 13.262 TL Performans Desteği!

İnegöl'de Üçüncü Otopark Hamlesi: Ücretsiz Araç Park Alanı Geliyor

İzmir'de Ormanlık Alanlara Giriş Yasaklanıyor! 1 Haziran'dan İtibaren Uygulanacak

Ziraat Bankası Hesabı Olanlar İçin Yeni Destek Ödemeleri Başladı!

Emekliler 2025 Kurban Bayramı İkramiyeleri İçin Gün Sayıyor!