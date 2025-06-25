Diyarbakır'da Sanayici İstişare Toplantısı Gerçekleşti

Diyarbakır'da Sanayici İstişare Toplantısı Yapıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan, Diyarbakır'da düzenlenen "Sanayici İstişare Toplantısı"nda dikkat çekici açıklamalarda bulundu. İnan, "Bütün gücümüzle ve gücümüz yettiğince sanayinin gelişmesinin önünü açacağız. İhtiyaç olursa yeni sanayi alanları ve altyapı yatırımlarını destekleyeceğiz," dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı'nın Açıklamaları

Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müdürlüğü'nde Mehmet Şirin Açar Kongre Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, İnan, "Ülkenin gerçek kahramanları sanayicileridir. Sanayiciler, kendi kalelerini aslanlar gibi savunuyorlar," ifadelerini kullandı. Ayrıca, yeni teşvik paketinin detaylarını öğrenmeye teşvik ederek, Türkiye'nin orta yüksek teknolojiye geçiş sürecini istişare ederek geliştirmeye çalıştıklarını belirtti.

"Şu anda bir finansal rahatlama öngörüyoruz" diyen İnan, 2026'dan itibaren enflasyonun yüzde 20'lere yaklaşmasıyla yeni bir döneme geçileceğini dile getirdi.

Diyarbakır Valisi'nden Destek Mesajı

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu ise, bölgenin güvenlik ve terör sorunlarına rağmen sanayi altyapısının hızla geliştiğini vurguladı. Zorluoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Terörsüz Türkiye" vizyonunda, Diyarbakır'ın önemli bir yer alacağını ifade etti. Valilik olarak, sanayi altyapılarının güçlendirilmesine büyük önem verdiklerini söyleyerek, yatırımcılar ile sürekli istişare hâlinde olduklarını belirtti.

Vali Zorluoğlu, "Üretmeye ve yatırım yapmaya devam edeceğiz. 10 yıl içinde çok daha müreffeh bir Diyarbakır inşa edeceğiz" dedi.

Sanayicilerin Kararlılığı

Diyarbakır OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Fidan, sanayicilerin ülkeleri için yatırım yapmaya devam ettiğini vurguladı. İstihdam oluşturmak ve ihracatla döviz kazanmaya devam etmek adına, sanayiyi teşvik eden finansman modellerine ihtiyaç duyduklarının altını çizdi.

Toplantıya, Vali Yardımcısı Fatih Ayaz, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Hasan Maral ve sanayiciler katıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan, Diyarbakır'da gerçekleştirilen "Sanayici İstişare Toplantısı"nda sanayicilerle bir araya geldi.

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan, Diyarbakır'da gerçekleştirilen "Sanayici İstişare Toplantısı"nda sanayicilerle bir araya geldi.