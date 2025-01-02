Diyarbakır'da Servis Minibüsü Devrildi: 8 Öğrenci Yaralı

Diyarbakır'da Trafik Kazası: 8 Öğrenci Yaralı

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde yaşanan trafik kazasında, 8'i öğrenci olmak üzere toplamda 9 kişi yaralandı. Olay, Ziyaret İlkokulu'na öğrenci taşıyan M.İ. tarafından kullanılan 38 ZT 745 plakalı minibüsün Ziyaret Mahallesi Günhan mezrası mevkisinde yoldan çıkarak tarlaya devrilmesi sonucu gerçekleşti.

Kaza Sonrası Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

Kazada sürücü ile birlikte minibüste bulunan 8 öğrenci hafif yaralandı. Olayın hemen ardından, ihbar üzerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri kaza yerine sevk edildi. Yaralılar, hızlı bir şekilde kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 8'i öğrenci 9 kişi yaralandı.

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 8'i öğrenci 9 kişi yaralandı.