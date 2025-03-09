Diyarbakır'da Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde meydana gelen silahlı saldırı, şehirdeki bir kafede büyük bir panik yaşattı. Selahattin Eyyubi Mahallesi'ndeki bir kafe zincirinin şubesine kimliği henüz belirlenemeyen bir saldırgan tarafından gerçekleştirilen saldırıda, 1 kadın hayatını kaybetti ve 1 kişi yaralandı.

Olay, alışveriş merkezinin girişinde gerçekleşti. Saldırı sonrası çevredeki vatandaşlar durumu derhal yetkililere bildirdi. 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri hızla olay yerine intikal etti. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından derhal kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan Merve Nur Y. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından güvenlik güçleri, saldırganı yakalamak için geniş çaplı bir operasyon başlattı.

Polis, kaçan şüphelinin kimliğini tespit etmek ve olayı aydınlatmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesindeki bir kafede silahlı saldırı sonucu 1 kadın hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Ekipler, olay yerinde inceleme yaptı.

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesindeki bir kafede silahlı saldırı sonucu 1 kadın hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Ekipler, olay yerinde inceleme yaptı.