Diyarbakır’da Silahlı Saldırı: Bir Kişi Ağır Yaralandı

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde, 5 Nisan Mahallesi 787. Sokak'ta meydana gelen silahlı saldırıda, bir kişi ağır yaralandı. Olay, M.A isimli şahsın bir iş yerinin önünde beklediği sırada, kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından gerçekleştirildi.

Silahlı saldırının ardından derhal 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralı M.A, ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldıktan sonra burada yapılan ilk müdahalenin ardından Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.