Diyarbakır'da Silahlı Saldırı: Bir Kişi Ağır Yaralandı

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde, U.Y adlı bir şahıs, aracında uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralandı. Olay, Diyarbakır-Bismil kara yolunun Çınar ilçesi Şükürlü Mahallesi mevkisinde meydana geldi.

Saldırı esnasında aracında seyir halinde olan U.Y, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından açılan ateşle hedef alındı. Olayın ardından çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri hemen olay yerine intikal etti.

Başından ağır yaralanan U.Y, ambulansla Çınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından, durumu ağırlaşan yaralı, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayın ardından jandarma ekipleri, kaçan zanlı veya zanlıların yakalanması için kapsamlı bir çalışma başlattı.