Diyarbakır'da Su Faturası Dönüşümü: 1 Haziran'da Yeni Destekler Başlıyor

Diyarbakır’da Su Faturası Tarihe Karışıyor!

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, düşük gelirli vatandaşlara yönelik önemli bir adım atarak su tarifelerinde köklü değişiklikler yapıyor. 1 Haziran 2025 itibarıyla geçerli olacak olan yeni düzenlemeyle, sosyal yardımdan faydalanan dar gelirli abonelerin fatura ödemeleri ciddi anlamda düşecek.

DİSKİ Su Faturası Desteği

Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan “Abone Tarifeler Yönetmeliği” değişikliği, Belediye Meclisi'nden geçerek yasalaştı. Bu yeniliklerin, su ve kanalizasyon hizmetlerine dair birçok yapısal değişikliği beraberinde getireceği vurgulandı.

Diyarbakır’da Dar Gelirliye Müjde

Yeni yönetmelikle birlikte, sosyal yardım programına kayıtlı olan ve su borcu bulunmayan dar gelirli abonelere sunulan destekler dikkat çekiyor. Söz konusu düzenlemeyi kapsayan hak sahibi yurttaşlar, aylık su tüketimlerinin ilk 18 metreküplük kısmı için yalnızca 1 TL ödeyecek. Ayrıca, DİSKİ’nin sunduğu kuka, vidanjör ve kombine araç gibi bazı teknik altyapı hizmetleri de ücretsiz olarak sağlanacak.

Ekonomik krizin etkilerinin derinden hissedildiği bu dönemde, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nin gerçekleştirdiği bu sosyal destek hamlesi dar gelirli vatandaşlar için hayati bir öneme sahip.