Diyarbakır'da Su Kuyusunda Ölen 4 Kuzen Yan Yana Toprağa Verildi

Diyarbakır Çermik'te su kuyusunu temizlerken karbonmonoksit gazından zehirlenen 4 kuzenin cenazesi otopsi sonrası köyde yan yana defnedildi.

Yayın Tarihi: 01.10.2025 14:52
Güncelleme Tarihi: 01.10.2025 14:52
Çermik ilçesinde, temizlemek için girdikleri su kuyusunda zehirlenerek yaşamını yitiren 4 kişi düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.

Cenaze Töreni ve Defin

Petekkaya Mahallesi'nde dün temizlemek için girdikleri su kuyusunda karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitiren Mehmet (33), Mehmet Emin (35), Kemal Karabağ (18) ve Hanifi Yeşilyaprak (38)'ın cenazeleri, Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından ailelerine teslim edildi.

Cenazeler, ilçeye getirildikten sonra kırsal Kartaltaşı Mahallesi'nin Çivan mezrası camisinde kılınan namazın ardından yan yana toprağa verildi. Törene Kaymakam Adem Karataş, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Olayda hayatını kaybedenlerden Mehmet Karabağ'ın 4, amcasının oğlu Mehmet Emin Karabağ'ın 5, halasının oğlu Hanifi Yeşilyaprak'ın 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Olayın Seyri ve Kurtarma Çalışmaları

Petekkaya Mahallesi'ndeki su kuyusuna temizlemek için giren dört kişi uzun süre çıkmayınca yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Etrafı taşlarla örülü kuyuya giren ekipler, şahısların karbonmonoksit gazından zehirlendiklerini belirledi.

Kuyunun ağız genişliği yaklaşık 1 metre, dip genişliği 2,5 metre, derinliği ise 15 metre olarak kaydedildi. Ekiplerin çalışması sonucu cenazeler kuyudan çıkarılarak otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

