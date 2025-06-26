Diyarbakır'da Sulama Havuzunda Boğulma Olayı

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesi'nde yaşanan trajik bir olayda, sulama amaçlı kullanılan bir havuzda 28 yaşındaki Rojhat Polat boğuldu.

Kayayolu Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Polat'ı havuzda hareketsiz gören vatandaşlar, durumu derhal yetkililere bildirdi. Olay yerine intikal eden 112 Acil Sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri, Polat'ı havuzdan çıkarmak için hızla harekete geçti.

Ne yazık ki, ekiplerin müdahalesine rağmen, Rojhat Polat'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Genç adamın cansız bedeni, otopsi işlemleri için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

Olay, çevre sakinleri tarafından büyük bir üzüntüyle karşılandı ve havuzların güvenliği konusunda yeniden tartışmalara neden oldu.

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde sulama amaçlı kullanılan gölete giren kişi boğuldu.

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde sulama amaçlı kullanılan gölete giren kişi boğuldu.