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Diyarbakır'da Tahliye Kararı: 9 Kişinin Öldüğü Silahlı Kavga Davasında 4 Sanık Serbest Bırakıldı

Diyarbakır'da 9 kişinin öldüğü silahlı kavgada, 4 tutuklu sanık tahliye edildi. Olay, arazi anlaşmazlığı nedeniyle yaşanmıştı.

Yayın Tarihi: 23.10.2024 16:51
Güncelleme Tarihi: 23.10.2024 16:51
Diyarbakır'da Tahliye Kararı: 9 Kişinin Öldüğü Silahlı Kavga Davasında 4 Sanık Serbest Bırakıldı

Diyarbakır'da Silahlı Kavga Davası ve Tahliye Kararı

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde, arazi anlaşmazlığı sebebiyle meydana gelen ve 9 kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavga davasında 4 sanık serbest bırakıldı. Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yürütülen davada, toplamda 31 sanık yargılanıyor.

Duruşmada Sanık ve Avukatların İfadeleri

Duruşmaya, tutuklu sanıklar katılmış olup, bazı tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları da hazır bulundu. Her iki tarafın birbirlerinden şikayetçi olmaması dikkat çekti. Tutuklu sanıklardan Mehmet Taş'ın avukatı, olayın planlı olmadığını belirtti ve müvekkilinin olayla herhangi bir bağlantısının bulunmadığını vurguladı. Avukat ayrıca, olay günü gelinin doğum yapacağına dair randevu bulunduğunu ifade ederek, "Olayın ertesi günü doğum bekleniyordu. Bir aile dramı yaşanmıştır." dedi.

Tahliye Kararı ve Duruşmanın Devamı

Mahkeme heyeti, tanık ve avukat beyanlarının alınmasının ardından, tutuklu sanıklar Barış Alyamaç, Ferhat Alyamaç, Zaman Taş ve Baber Taş'ın tahliyesine karar verdi. Ayrıca, maktul Halil Taş'ın eşinin hastane randevusu olup olmadığının araştırılması ve olayda yaralanan Mehmet ve Ahmet Alyamaç hakkında adli tıp raporunun beklenmesi kararlaştırıldı. Duruşma, ileri bir tarihe ertelendi.

Olayın Kısaca Özeti

15 Haziran 2023'te, Bismil ilçesindeki Serçeler Mahallesi'nde meydana gelen silahlı kavgada, Halil Taş başta olmak üzere toplam 9 kişi yaşamını yitirmişti. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 151 sayfalık iddianame, 7. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilirken, 31 sanıktan 26'sına "tasarlayarak kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talep edilmişti.

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