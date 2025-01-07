Diyarbakır'da Ters Ev Ziyaretçileri Büyülüyor

Diyarbakırlılar Ters Ev'i Keşfediyor

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde, eşyaların tavana yerleştirildiği 'ters ev', yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisini topluyor. 200 metrekarelik iki katlı yapıda tasarlanan bu mekan, alışılmışın dışında bir deneyim sunuyor.

Girişimci Mustafa Demir'in Başarısı

Ters ev, Diyarbakırlı bir girişimci olan Mustafa Demir tarafından Alipaşa Mahallesi'nde hayata geçirildi. Türkiye'nin farklı şehirlerinde kurulan benzer yapılar arasında, Diyarbakır’da böyle bir mekanın olmaması, Demir'i harekete geçirdi. Demir, 'İlk kez Kocaeli'de gördüm. Güneydoğu'da yoktu. 'Diyarbakır'ımızda da neden olmasın?' dedik' diyerek projenin başlangıcını anlattı.

Evde buzdolabı, televizyon, yatak odası, mutfak mobilyaları gibi pek çok eşya tavanda yer alıyor. Ziyaretçiler içerisinde dolaşırken sık sık şaşkınlık yaşarken, eğlenceli anlar biriktiriyor.

Ziyaretçilerin Keyifli Deneyimlerine Tanıklık Edin

Varlığıyla mutluluk yaratan ters ev, özellikle fotoğraf çekmek isteyenlere eşsiz bir atmosfer sunuyor. Ziyaretçiler, 'Çok keyifli bir deneyim oluyor. Şehir olarak çok mutluyuz' diyerek mutluluklarını paylaşıyor.

Özlem Rençber, 'Baş döndürücü bir ortam. Poz vermekte zorlandık ama burayı deneyimlemek güzel' ifadelerini kullanarak, eğlenceli bir gün geçirdiklerini belirtti.

Ters ev, Diyarbakır'a farklı bir soluk kazandırırken, ziyaretçilerin mutlulukları ve şaşkınlıkları gözlerinden okunuyor. Herkesin enjoy'sevgiyle anarak hatırlayacağı bir mekan olmaya aday!

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde eşyaların tavana yerleştirilmesiyle oluşturulan "ters ev" ziyaretçilerden ilgi görüyor.

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde eşyaların tavana yerleştirilmesiyle oluşturulan "ters ev" ziyaretçilerden ilgi görüyor.