Diyarbakır'da Trafik Kazası: Araç Yan Yattı, 2 Kişi Hafif Yaralandı

Yayın Tarihi: 14.12.2025 17:28
Güncelleme Tarihi: 14.12.2025 17:32
Bağlar Oğlaklı Mahallesi'nde iki araç çarpıştı

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesi Oğlaklı Mahallesi'nde meydana gelen kazada, 27 AHC 080 plakalı hafif ticari araç ile 17 UF 119 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç yan döndü. Kazada araçta bulunan 1 kadın ile sürücü hafif şekilde yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldı, ardından kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldılar.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

