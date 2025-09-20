Diyarbakır'da Trafik Kazasında Yaralanan Öğrenci İlaynur Atlı Yaşamını Yitirdi

Diyarbakır'da servis minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan 16 yaşındaki İlaynur Atlı, tedavi gördüğü Dicle Üniversitesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 20.09.2025 23:04
Güncelleme Tarihi: 20.09.2025 23:04
Kaza, Karaçalı Mahallesi'nde meydana geldi

Diyarbakır'da öğrencileri taşıyan servis minibüsü ile bir otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan öğrencilerden İlaynur Atlı (16), tedavi gördüğü Dicle Üniversitesi Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Olay, dün Ramazan T. yönetimindeki 21 SC 165 plakalı servis minibüsünün Diyarbakır-Hani kara yolu kırsal Karaçalı Mahallesi'nde, sürücüsünün kimliği ve plakası belirlenemeyen bir otomobille çarpışması sonucu gerçekleşti.

Kazada yaralanan İlaynur Atlı'nın tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmesinin ardından cenazesi, Sur ilçesinin Büyükkadı Mahallesi'nde toprağa verildi.

Kazada ayrıca minibüs sürücüsü ile minibüsteki 8 öğrenci yaralanmıştı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

