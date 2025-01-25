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Diyarbakır'da 'Ümmetin Emaneti Kudüs ve Gazze' Paneli Gerçekleşti

Diyarbakır'da 'Ümmetin Emaneti Kudüs ve Gazze' temalı panelde İslam ümmetinin birliği vurgulandı.

Yayın Tarihi: 25.01.2025 17:44
Güncelleme Tarihi: 25.01.2025 18:35
Diyarbakır'da 'Ümmetin Emaneti Kudüs ve Gazze' Paneli Gerçekleşti

Diyarbakır'da 'Ümmetin Emaneti Kudüs ve Gazze' Paneli Düzenlendi

Diyarbakır'da Alimler ve Medreseler Birliği tarafından düzenlenen 'Ümmetin Emaneti Kudüs ve Gazze' konulu panel, Merkez Yenişehir ilçesindeki dernek binasında gerçekleştirildi. Panel, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayarak katılımcılara anlamlı bir ortam sundu.

Açılış Konuşması ve Temalar

PANELİN açılış konuşmasını yapan derneğin Genel Başkan Yardımcısı Abdulkuddüs Yalçın, İslam ümmetinin bir araya gelerek güç birliği yapması gerektiğini vurguladı. Özellikle Gazze'deki ateşkesin İslam alemi için hayırlı olmasını dileyen Yalçın, bu gelişmenin Gazze ve Filistinliler için nihai bir zafer niteliğinde olduğunu belirtti.

Alimlerin Rolü ve Yeni Nesil Yetiştirme Vurgusu

Medrese Alimleri Vakfı Başkanı Tayyip Elçi, Gazze davasında alimlerin göreve yeterince sahip çıkmadığını ifade ederek, yeni nesil alimlerin yetiştirilmesi gerektiğinin altını çizdi. "Gazze'nin başarısını ve zaferini canı gönülden tebrik ediyorum. İnşallah Emevi Camisi'nin özgürlüğüne kavuştuğu gibi bir gün Mescid-i Aksa'da da bizler namazı eda ederiz." dedi. Elçi, oranın da özgürlüğüne kavuşması için dua etti.

Uzmanların Sunumları

Panelde, Hamas Sözcüsü Fevzi Berhum 'Kudüs ve Gazze'ye karşı ümmetin mesuliyeti' üzerine konuşurken, Doç. Dr. Abdurrahman Ensari 'Gazze direnişinde Kur'an'i değerlerin tezahürü', Prof. Dr. Metin Yiğit 'Boykotun şeri boyutu ve devamlılığı', ve Doç. Dr. Ahmet Tekin 'Dünden bugüne Kudüs'ün durumu' başlıklarıyla sunumlar gerçekleştirdi.

Diyarbakır'da Alimler ve Medreseler Birliğince, Merkez Yenişehir ilçesindeki dernek binasında...

Diyarbakır'da Alimler ve Medreseler Birliğince, Merkez Yenişehir ilçesindeki dernek binasında "Ümmetin Emaneti Kudüs ve Gazze" konulu panel gerçekleştirildi.

Diyarbakır'da Alimler ve Medreseler Birliğince, Merkez Yenişehir ilçesindeki dernek binasında...

Diyarbakır'da Alimler ve Medreseler Birliğince, Merkez Yenişehir ilçesindeki dernek binasında "Ümmetin Emaneti Kudüs ve Gazze" konulu panel gerçekleştirildi.

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