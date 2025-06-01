Diyarbakır'da Yangın: 1000 Dekar Buğday ve Arpa Alanı Zarar Gördü

Diyarbakır'da Kırsal Alanı Vuran Yangın

Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesinde, Bozyer Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, hızla yayılarak büyük bir felakete neden oldu.

Yangının Seyri ve Müdahale

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, öncelikle buğday ekili alanlarda başladı ve ardından arpa ekili diğer alanlara da sıçradı. Yangına müdahale için 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri bölgeye yönlendirildi.

Çiftçilerin traktörleriyle de destek verdiği yangın söndürme çalışmaları sonucunda, yangın kontrol altına alındı. Ancak ne yazık ki, yangında yaklaşık 1000 dekar buğday ve arpa ekili alan zarar gördü.

Bölgede çiftçilerin, yangın sonrası yaşadığı maddi kayıplar ağır oldu ve yerel tarım üzerinde olumsuz etkiler oluşturdu.

Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesinde buğday ve arpa ekili alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında, yaklaşık 1000 dekar buğday ve arpa ekili alan zarar gördü.