Diyarbakır'da Yangın: 3 İş Yeri ve Çok Sayıda Traktör Zarar Gördü

Diyarbakır'da çıkan yangında 3 iş yeri ve birçok traktör kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Yayın Tarihi: 08.08.2025 10:26
Güncelleme Tarihi: 08.08.2025 11:48
Diyarbakır'da Yangın Felaketi

Diyarbakır'ın Huzurevleri Mahallesi'nde yer alan Traktörcüler Sitesi'nde meydana gelen yangında3 iş yeri ve çok sayıda traktör kullanılamaz hale geldi.

Yangının Sebebi Belirsiz

Gece saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, sitedeki iş yerlerine hızla yayılarak ciddi zarara yol açtı.

Yangın ihbarının ardından, itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin başarılı müdahalesi ile kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olayda, iş yerlerinde bulunan çok sayıda traktör ve bir otomobilin zarar gördüğü bildirildi. Yangının çıkış nedeni ile ilgili detaylı bir araştırma başlatıldı.

