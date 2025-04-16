Diyarbakır'da Yangın: Depoda Mahsur Kalan Kediler Kurtarıldı

Diyarbakır Mega Sanayi Sitesi'nde Yangın Kontrol Altına Alındı

Diyarbakır'da meydana gelen yangın, Mega Sanayi Sitesi'nde bulunan kozmetik ürün imalatı yapılan bir depoda başladı. Yangının nedeni henüz belirlenemese de, kısa sürede büyüyerek çevredeki iki depoya sıçradığı bildirildi.

Olay Yerinde Yoğun Mücadele

Olayın ardından ihbar üzerine, yangın söndürme çalışmalarına itfaiye, 112 Acil Sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri ile Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) sevk edildi. Jandarma ekipleri, bölgede güvenlik önlemleri alarak yangın söndürme çalışmalarına destek verdi.

Mahsur Kalan Kediler Kurtarıldı

Yangın sırasında, depoda mahsur kalan 3 kedi yavrusu jandarma ekiplerince kurtarılarak çalışanlarına teslim edildi. Dumandan etkilenen kedilerin durumunun iyi olduğu, tedavi için Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüleceği öğrenildi.

Yangının Çıkış Nedeni Araştırılıyor

İtfaiye ekipleri ve TOMA’nın müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Ancak, depolarda ciddi hasara yol açan yangının çıkış nedeni ile ilgili araştırmalar devam ediyor.

Diyarbakır'da, Mega Sanayi Sitesi'nde kozmetik ürün imal edilen depoda çıkan ve iki depoya sıçrayan yangın ekiplerce söndürüldü. Yangında, çalışanların bakımını üstlendiği ve depoda mahsur kalan 3 kedi yavrusu, jandarma ekiplerince kurtarılarak çalışanlara teslim edildi.

Diyarbakır'da, Mega Sanayi Sitesi'nde kozmetik ürün imal edilen depoda çıkan ve iki depoya sıçrayan yangın ekiplerce söndürüldü. Yangında, çalışanların bakımını üstlendiği ve depoda mahsur kalan 3 kedi yavrusu, jandarma ekiplerince kurtarılarak çalışanlara teslim edildi.