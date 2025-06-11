Diyarbakır'da Yangın Faciası: Süleyman Çavdar Ailesini Kaybetti

Diyarbakır'daki Yangında Aile Faciası

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde 5 Haziran'da çıkan yangında eşi Bircan Çavdar (36) ve üç çocuğu Yunus Emre (12), Elif (10) ve Zeynep'in (4) hayatını kaybetmesi, derin bir acıyı beraberinde getirdi. Yangın sırasında yaşanan korkunç anları, yangında ailesini kaybeden Süleyman Çavdar, AA muhabirine anlattı.

Talihsiz Telefon Konuşması

Çavdar, olay günü oto tamir atölyesinde bulunduğunu, eve sürpriz olarak almak istediği aracı bırakmak için gittiğini belirtti. Eşinin balkondan kendisini görünce paniğe kapıldığını söyleyen Çavdar, "Oğlum da bağırıyordu 'İmdat kurtarın bizi, ölüyoruz.' diye. Bir iki dakika telefonda Yusuf, Yusuf diye bağırdım, cevap vermedi" dedi.

Yangın Anı ve İtfaiye Müdahalesi

Çavdar, siteye gittiğinde itfaiye ekiplerinin müdahalede bulunduğunu ancak etkin bir çalışma yapamadıklarını ifade etti. "İtfaiye amirine çocuklarıma ulaşamadığımı söyledim, beni aramışlardı ama muhtemelen bayılmışlar evin içinde." diyerek yaşadığı çaresizliği dile getirdi.

Adalet Arayışı

Çavdar, itfaiyenin etkin müdahalede bulunmadığı ve yangının büyüklüğüne rağmen dört can kaybının yaşanmasını eleştirerek, "Artık o eve gidemem" dedi. Yangınla ilgili soruşturma devam ederken, aile avukatı Faysal Okumuş, sorumluların cezasız kalmamaları için tüm hukuki süreçleri başlatacaklarını belirtti. Okumuş, "Baştan sona bir ihmaller zincirinin olduğunu görüyoruz. Etkin soruşturma yapılması için elimizden gelen her şeyi yapacağız." dedi.

Yangın sonrası aile ortamının yaşadığı derin acı, sadece Çavdar ailesinin değil, bölgedeki birçok insanın hayatını da etkiledi. Yangın, sadece bir ailenin değil, toplumun da ciğerini dağladı.

Diyarbakır'da 13 katlı apartmanda çıkan yangında eşi ve 3 çocuğunu kaybeden Süleyman Çavdar (solda) ile avukatı Faysal Okumuş (sağda), AA muhabirine açıklamada bulundu.

Diyarbakır'da 13 katlı apartmanda çıkan yangında eşi ve 3 çocuğunu kaybeden Süleyman Çavdar (solda) ile avukatı Faysal Okumuş (sağda), AA muhabirine açıklamada bulundu.