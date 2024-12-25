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Diyarbakır'da Yoğun Sis Etkisini Gösterdi

Diyarbakır'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis, görüş mesafesini düşürdü ve trafikte dikkat gerektirdi.

Yayın Tarihi: 25.12.2024 10:21
Güncelleme Tarihi: 25.12.2024 10:21
Diyarbakır'da Yoğun Sis Etkisini Gösterdi

Diyarbakır'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sis, şehirde hayatı olumsuz etkiledi. Görüş mesafesinin ciddi ölçüde azalması, sürücülerin dikkatli olmalarını zorunlu kıldı.

Kent genelinde sis nedeniyle sürücüler, farlarını yakarak trafikte tedbirli bir şekilde ilerlemek zorunda kaldı. Kara yollarında önlem alan ekipler, araç kullanıcılarını takip mesafesini korumaları konusunda uyardı.

Öte yandan, sisin seyahat planlarını da etkilemesi sonucunda bazı uçak seferlerinde aksamalar meydana geldi. Diyarbakır Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü yetkilileri, öğleden sonra sisin azalmasının beklendiğini, ancak gece saatlerinde tekrar etkili olabileceğini duyurdu.

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