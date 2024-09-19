Diyarbakır'daki Öğrenciyi Öğretmeni Hayata Döndürdü

Diyarbakır'da Hayat Kurtaran Müdahale

Diyarbakır'ın Merkez Bağlar ilçesinde, bir ortaokulda meydana gelen olayda, nefes borusuna yiyecek kaçan bir öğrenci, öğretmenin hızlı müdahalesi sayesinde hayata döndü.

Olayın Detayları

Nuri Zekiye Has Ortaokulu'nda 8. sınıfa giden S.Ö., teneffüste boğazına yiyecek kaçması sonucu nefes almakta zorluk çekmeye başladı. İlk yardım eğitimine sahip olan nöbetçi beden eğitimi öğretmeni Tahsin Yılmaz, durumu hemen fark ederek Heimlich manevrası uyguladı. Bu müdahale sayesinde öğrenci yeniden nefes almayı başardı.

Kamera Kayıtları ve Okul Yönetimi Açıklamaları

Olay anı, okulun güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Okul Müdürü Recep Zengin, öğretmenlerin Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenli olarak ilk yardım eğitimlerine tabi tutulduğunu belirterek, "Acil durumlarda hızlı ve doğru müdahalenin hayat kurtarabildiğini biliyoruz. Öğrencilerimizin güvenliği her şeyden önemlidir" ifadelerini kullandı.

Bu olay, eğitim kurumlarında ilk yardım bilgilerinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.