DOLAR
34,01 0,09%
EURO
38,01 -0,2%
ALTIN
2.830,74 -1,05%
BITCOIN
2.150.472,64 -4,9%

Diyarbakır'daki Öğrenciyi Öğretmeni Hayata Döndürdü

Öğretmeni tarafından Heimlich manevrası ile kurtarılan öğrenci, nefes almayı başardı.

Yayın Tarihi: 19.09.2024 19:08
Güncelleme Tarihi: 19.09.2024 19:08
Diyarbakır'daki Öğrenciyi Öğretmeni Hayata Döndürdü

Diyarbakır'da Hayat Kurtaran Müdahale

Diyarbakır'ın Merkez Bağlar ilçesinde, bir ortaokulda meydana gelen olayda, nefes borusuna yiyecek kaçan bir öğrenci, öğretmenin hızlı müdahalesi sayesinde hayata döndü.

Olayın Detayları

Nuri Zekiye Has Ortaokulu'nda 8. sınıfa giden S.Ö., teneffüste boğazına yiyecek kaçması sonucu nefes almakta zorluk çekmeye başladı. İlk yardım eğitimine sahip olan nöbetçi beden eğitimi öğretmeni Tahsin Yılmaz, durumu hemen fark ederek Heimlich manevrası uyguladı. Bu müdahale sayesinde öğrenci yeniden nefes almayı başardı.

Kamera Kayıtları ve Okul Yönetimi Açıklamaları

Olay anı, okulun güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Okul Müdürü Recep Zengin, öğretmenlerin Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenli olarak ilk yardım eğitimlerine tabi tutulduğunu belirterek, "Acil durumlarda hızlı ve doğru müdahalenin hayat kurtarabildiğini biliyoruz. Öğrencilerimizin güvenliği her şeyden önemlidir" ifadelerini kullandı.

Bu olay, eğitim kurumlarında ilk yardım bilgilerinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

İLGİLİ HABERLER

2023 Model FIAT Doblo İcradan Satışa Çıkarıldı! Sıfırdan Farksız ve Uygun Fiyata Satışta

Türkiye Geneli Hastanelere 849 Personel Alımı Başladı! İŞKUR Üzerinden Başvuru Detayları ve Kadro Dağılımı

6 aylık zam açıklandı! Yüzde 420 artış gözleri pörtletti

KPSS Puanı Olan Yaşadı! MEVKA Yüksek Maaş ile Personel Alımı Başladı: İşte Başvuru Şartları ve Detaylar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Narin Güran Cinayetinde Şok İddia: Narin Abisi Enes Cinayet İçin Malatya'dan 1 Gün Önce Çağrıldı
2
Yunanistan, Fransa'dan Firkateyn Siparişini Arttırmayı Planlıyor
3
Gaziler Günü'nde Kahramanlar Onurlandırıldı
4
Libya Trablus Havaalanı İnşaat Anlaşmasını İptal Etti
5
Muğla Açıklarında 72 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı
6
Diyarbakır'daki Öğrenciyi Öğretmeni Hayata Döndürdü
7
Düzce'de Tarım İşçilerini Taşıyan Minibüs Şarampole Devrildi

2025 Asgari Ücret ve Memur Maaşı Zammı İçin Bekleyiş Sürüyor! İşte Kulislerde Konuşulan 2025 Asgari Ücret Zammı

Merkez Bankası Faiz Kararı Sonrası 32, 46, 92 Günlük Mevduat Faiz Oranları Değişti! İşte 100 Bin TL'nin Getirisi

BİM, A101 ve Migros'tan Ayçiçek Yağı Fiyatlarına Büyük İndirim! En Ucuz Ayçiçek Yağı Hangi Markette?

Türkiye Geneli Hastanelere 849 Personel Alımı Başladı! İŞKUR Üzerinden Başvuru Detayları ve Kadro Dağılımı

KPSS Puanı Olan Yaşadı! MEVKA Yüksek Maaş ile Personel Alımı Başladı: İşte Başvuru Şartları ve Detaylar

20 Eylül 2024 Cuma Günlük Burç Yorumları1 Aşk, Para, Sağlık ve İş Falı

2023 Model FIAT Doblo İcradan Satışa Çıkarıldı! Sıfırdan Farksız ve Uygun Fiyata Satışta

Metrekaresi 100 TL’ye tarla satışı Milli Emlak’ta! Su bile daha pahalıya gelecek

Aile Bakanlığı’ndan İhtiyaç Sahiplerine 4 Bin 180 TL Destek! Şartlar ve Başvuru Detayları

Hemen SMS geldi mi diye bakın! Harcadığınızın iki katı hesabınıza yatmış olabilir

Konut alacaklara müjde! Kamuda faizler düştü de düştü

6 aylık zam açıklandı! Yüzde 420 artış gözleri pörtletti