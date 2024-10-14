Diyarbakır'daki Serin-2 Apartmanı Davasında Yargılama Devam Ediyor

Diyarbakır'da Deprem Davası Devam Ediyor

Diyarbakır'da 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde 77 kişinin yaşamını yitirdiği ve 29 kişinin yaralandığı Serin-2 Apartmanıyla ilgili dava süreci devam ediyor.

Duruşma Detayları

Diyarbakır 7. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuksuz yargılanan sanıklardan; Hüseyin B. (müteahhit), Nasir Ç. (statik betonarme projeye onay veren), Cihan U. (statik proje müellifi) ve Ekrem B. (bina fenni mesulü) hazır bulunmadı. Ancak, bazı mağdurlar ve avukatları duruşmaya katılım gösterdi.

Mağdurların İfadeleri

Cumhuriyet savcısı, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi gerektiğine dair mütalaasını sundu. Mağdurlar ise, depremin ardından enkaz altında kalanlar olduklarını vurgulayarak, binanın yıkılmasında sorumluluğu bulunanlardan şikayetçi olduklarını belirtti.

Tanık İfadesi

Duruşmada tanık olarak dinlenen İ.S., vefat eden müteahhidin oğlu olarak, binanın ilk inşaatını Hüseyin B.'nin yaptığını iddia etti. İ.S. şöyle devam etti: "Hüseyin B. iflas ettikten sonra babam inşaatı devam ettirdi. Binanın altında iş yerimiz vardı ama kol altında kesilmedi. Zemin su alması durumunda, mahalle sakinlerini bilgilendirdim ve suyu çekerek onarımlar yaptım."

Davanın Seyrinin Devamı

Mahkeme, dosyanın yeni bir bilirkişi heyetine gönderilmesine ve duruşmanın 13 Mart 2025'e ertelenmesine karar verdi. İddianamede, tutuksuz sanıklar hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümü ve yaralanmasına neden olma" suçlamasıyla toplamda 22 yıl 6 ay hapis cezası isteniliyor.