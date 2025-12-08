DOLAR
Diyarbakır’ın Tarihi Mekanları Sise Büründü: Kartpostallık Görüntüler

Diyarbakır’da sabahın yoğun sisi, kentteki tarihi mekanları örterek kartpostala dönüşen görüntüler oluşturdu; cuma gününe kadar aralıklı yağış bekleniyor.

Yayın Tarihi: 08.12.2025 11:27
Güncelleme Tarihi: 08.12.2025 11:27
Diyarbakır’ın tarihi mekanları sise büründü

33 medeniyetin izleri kartpostallık manzaralarla buluştu

Diyarbakır’da sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis, kentin tarihi dokusunu adeta görünmez kıldı. Binlerce yıldır 33 medeniyete ev sahipliği yapan şehirdeki yapılar sisle örtülünce ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.

Merkez Sur ilçesinde bulunan Hz. Süleyman Cami, İçkale Müzesi, Ulu Cami ve Dört Ayaklı Minare gibi ikonik yapılar, yoğun sis altında kayboldu. Tarihi Sur ilçesinde zamanın geri sarıldığı izlenimi veren manzara, görenleri heyecana boğdu.

Vatandaşlar bu eşsiz görüntüleri kaçırmamak için telefonlarıyla anı ölümsüzleştirdi. Sokak ve caddelerde ise havanın soğuk ve sisli olmasından dolayı sessizlik hakim olduğu gözlendi.

Meteorolojiden alınan bilgilere göre kent genelinde cuma gününe kadar yağışların aralıklarla devam edeceği öğrenildi.

