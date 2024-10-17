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Diyarbakır Kültür Yolu Festivali altıncı gününde bir birinden ilginç etkinlikler sunmaya devam ediyor

Diyarbakır Kültür Yolu Festivali, kültürel etkinliklerle 6. gününde katılımcılara keyifli anlar sunuyor.

Yayın Tarihi: 17.10.2024 15:51
Güncelleme Tarihi: 17.10.2024 15:58
Diyarbakır Kültür Yolu Festivali altıncı gününde bir birinden ilginç etkinlikler sunmaya devam ediyor

Diyarbakır Kültür Yolu Festivali Devam Ediyor

Diyarbakır Kültür Yolu Festivali, kültür ve sanat etkinlikleriyle dolu 6. gününe ulaşmış durumda. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen bu festival, Türkiye Kültür Yolu Festivallerinin 14. durağında yer alıyor.

Çocuklar İçin Eğlenceli Aktiviteler

Festival çerçevesinde, Sur ilçesindeki Hançepek Meydanı'nda oluşturulan çocuk köyünde, çeşitli eğlenceli etkinlikler çocuklara keyifli zaman sunuyor. Ayrıca sergilerin yer aldığı festival, konserler ve tiyatro gösterimleri ile de geniş bir etkinlik yelpazesi sunuyor.

Merve Özbey Bugün Sahne Alacak

Bu akşam saat 21.00'de Nevruz Parkı'nda ünlü sanatçı Merve Özbey sahne alacak. Festivale katılanlar, muhteşem bir konser deneyimi yaşayacak.

Katılımcıların Görüşleri

Sivas'tan gelen Furkan Tosunoğlu, "Diyarbakır'a daha önce gelmemiştim. Kente ilk gelişimde festivale de denk geldik. Çok beğendim. Bu festivalin Diyarbakır'ın tanıtımına katkı sağlayacağını düşünüyorum," dedi.

Diğer katılımcılardan Rojbin Orak ise, festivalin düzenlenme sebebinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Orak, "Buradaki tabloları, yağlı boya çalışmalarını beğendim. Bir daha tekrarlanmasını isterim. Gençlerin sanata ilgisinin artacağını düşünüyorum. Festivalin devam etmesini istiyorum" şeklinde konuştu.

Diyarbakır Kültür Yolu Festivali, kültür ve sanat etkinlikleriyle devam ediyor. Kültür ve Turizm...

Diyarbakır Kültür Yolu Festivali, kültür ve sanat etkinlikleriyle devam ediyor. Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivallerinin 14. durağı olan "Diyarbakır Kültür Yolu Festivali" kapsamında çeşitli kültür ve sanat etkinlikleri düzenleniyor.

Diyarbakır Kültür Yolu Festivali, kültür ve sanat etkinlikleriyle devam ediyor. Kültür ve Turizm...

Diyarbakır Kültür Yolu Festivali, kültür ve sanat etkinlikleriyle devam ediyor. Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivallerinin 14. durağı olan "Diyarbakır Kültür Yolu Festivali" kapsamında çeşitli kültür ve sanat etkinlikleri düzenleniyor.

Diyarbakır Kültür Yolu Festivali, kültür ve sanat etkinlikleriyle devam ediyor. Kültür ve Turizm...

Diyarbakır Kültür Yolu Festivali, kültür ve sanat etkinlikleriyle devam ediyor. Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivallerinin 14. durağı olan "Diyarbakır Kültür Yolu Festivali" kapsamında çeşitli kültür ve sanat etkinlikleri düzenleniyor.

Diyarbakır Kültür Yolu Festivali, kültür ve sanat etkinlikleriyle devam ediyor. Kültür ve Turizm...

Diyarbakır Kültür Yolu Festivali, kültür ve sanat etkinlikleriyle devam ediyor. Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivallerinin 14. durağı olan "Diyarbakır Kültür Yolu Festivali" kapsamında çeşitli kültür ve sanat etkinlikleri düzenleniyor.

Diyarbakır Kültür Yolu Festivali, kültür ve sanat etkinlikleriyle devam ediyor. Kültür ve Turizm...

Diyarbakır Kültür Yolu Festivali, kültür ve sanat etkinlikleriyle devam ediyor. Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivallerinin 14. durağı olan "Diyarbakır Kültür Yolu Festivali" kapsamında çeşitli kültür ve sanat etkinlikleri düzenleniyor.

Diyarbakır Kültür Yolu Festivali, kültür ve sanat etkinlikleriyle devam ediyor. Kültür ve Turizm...

Diyarbakır Kültür Yolu Festivali, kültür ve sanat etkinlikleriyle devam ediyor. Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivallerinin 14. durağı olan "Diyarbakır Kültür Yolu Festivali" kapsamında çeşitli kültür ve sanat etkinlikleri düzenleniyor.

Diyarbakır Kültür Yolu Festivali, kültür ve sanat etkinlikleriyle devam ediyor. Kültür ve Turizm...

Diyarbakır Kültür Yolu Festivali, kültür ve sanat etkinlikleriyle devam ediyor. Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivallerinin 14. durağı olan "Diyarbakır Kültür Yolu Festivali" kapsamında çeşitli kültür ve sanat etkinlikleri düzenleniyor.

Diyarbakır Kültür Yolu Festivali, kültür ve sanat etkinlikleriyle devam ediyor. Kültür ve Turizm...

Diyarbakır Kültür Yolu Festivali, kültür ve sanat etkinlikleriyle devam ediyor. Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivallerinin 14. durağı olan "Diyarbakır Kültür Yolu Festivali" kapsamında çeşitli kültür ve sanat etkinlikleri düzenleniyor.

Diyarbakır Kültür Yolu Festivali, kültür ve sanat etkinlikleriyle devam ediyor. Kültür ve Turizm...

Diyarbakır Kültür Yolu Festivali, kültür ve sanat etkinlikleriyle devam ediyor. Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivallerinin 14. durağı olan "Diyarbakır Kültür Yolu Festivali" kapsamında çeşitli kültür ve sanat etkinlikleri düzenleniyor.

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