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Ağıralioğlu, Aksaray'da A Parti'nin Yeni İl Binasını Açtı

A Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Aksaray'da partililerle buluşarak yeni il binasının açılışını gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 15.12.2024 16:32
Güncelleme Tarihi: 15.12.2024 16:37
Ağıralioğlu, Aksaray'da A Parti'nin Yeni İl Binasını Açtı

Ağıralioğlu, Aksaray'da A Parti'nin Yeni İl Binasını Açtı

Anahtar Parti (A Parti) Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Aksaray'da partililerle bir araya gelerek, yeni il teşkilatı binasının açılışını yaptı. Açılışta yaptığı konuşmada, "Hiçbir partiyi ayırmadan, vatanına ve milletine kurban bir siyasi iradeyle önümüzdeki dönem Türk milletinin güçlü ufuklarına yürüyoruz." dedi.

A Parti'nin Vizyonu

Ağıralioğlu, A Parti'nin Türkiye'yi güçlü yarınlara ulaştırmak amacıyla kurulduğunu vurguladı. "A Parti, siyasi münakaşa ve avantaj sağlama peşinde olmayan bir kadro anlayışına sahiptir," diyerek, partisinin çalışmalarını anlattı.

Ağıralioğlu, sözlerine şöyle devam etti: "Bizi çalışırken, memleket için gayret ederken ve alın teri dökerken göreceksiniz. Ancak siyasi dedikodu yaparken görmeyeceksiniz. Amacımız, rakiplerimizi daha iyi yapmaya yönlendirmek ve iktidarı iyi tekliflerimizle yola getirmektir."

Bir Hedef: Milletin Toparlanması

Ağıralioğlu, millete yönelik bir yaklaşım benimsemenin önemine dikkat çekerek, "Bize artık partiden daha fazla bir şey lazım. Particilikten öteye geçmeliyiz. Bu milletin ayıracak zamanı yoktur," şeklinde konuştu. Sözlerinin devamında ise, "Toparlanacak bir ülke, ayağa kaldırılacak bir millet ve güçlendirilecek bir devletimiz var. Memleketimizi bir aile gibi toparlayacağız," dedi.

Yeni Bir Siyaset Anlayışı

Ağıralioğlu, A Parti olarak, siyasette uzun zamandır görülmeyen bir nezaket anlayışı ile hareket edeceklerini ifade etti. "Bütün memleketi varıyla, darıyla, imkanıyla ve imkansızlıklarıyla üzerimize alıyoruz," diyerek, partinin kurulum amacını yinelemiş oldu.

Ağıralioğlu ve beraberindekiler, okunan dua sonrası kurdele keserek parti il binasının açılışını gerçekleştirdi.

Anahtar Parti (A Parti) Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Aksaray'da, partisinin Taşpazar...

Anahtar Parti (A Parti) Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Aksaray'da, partisinin Taşpazar Mahallesi'ndeki il teşkilatı binasının açılışını yaptı.

Anahtar Parti (A Parti) Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Aksaray'da, partisinin Taşpazar...

Anahtar Parti (A Parti) Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Aksaray'da, partisinin Taşpazar Mahallesi'ndeki il teşkilatı binasının açılışını yaptı.

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