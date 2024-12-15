2025 Yılı Bütçesi TBMM'de Görüşüldü: Eğitim ve Sosyal Hizmetler Öne Çıktı

2025 Yılı Bütçesi TBMM'de Görüşüldü

Aile ve Sosyal Hizmetler ile Milli Eğitim bakanlıklarının 2025 yılı bütçeleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda görüşüldü. AK Parti milletvekilleri, eğitim ve sosyal destek konuları üzerine önemli açıklamalarda bulundu.

AK Parti Milletvekillerinden Önemli Açıklamalar

AK Parti İstanbul Milletvekili Halit Yerebakan, “Son 20 yılda Anadolu'nun dört bir yanına üniversiteler kurarak bilgiye erişimi demokratikleştirdik.” ifadelerini kullandı. Ayrıca, Türkiye'nin güçlü bir eğitim altyapısına sahip olduğunu vurgulayarak, üniversitelerin nitelikli akademik kadrolara sahip olması gerektiğini açıkladı.

AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir ise İstanbul Sözleşmesi'ne dair, “Türkiye olarak 51 maddenin tamamını birincil ve ikincil hukuki düzenleme olarak gerçekleştirdik.” dedi. Keşir, açılışında “'Sözleşme korur' ifadesi, kadına yönelik şiddeti araçsallaştıran bir balon ifadedir.” şeklinde eleştirilerde bulundu. Ayrıca, Türkiye'nin sosyal yardım politikalarından da bahsederek, 2002’deki sosyal yardım bütçesinin 1,3 milyar lira iken bugün 500 milyar lirayı geçtiğini belirtti.

Eğitimde Hedeflenen Reformlar

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Tuba Köksal, kadın, aile ve çocuk konularının siyaset üstü bir bakış açısıyla ele alınması gerektiğini dile getirirken, sosyal hizmet programlarının toplumun her kesimine ulaşması için çaba gösterildiğini ifade etti.

Bunun yanında, AK Parti İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak, Türkiye'nin 2023 TIMSS sonuçlarına göre, 4’üncü sınıf fen bilimleri alanında OECD ülkeleri arasında ikinci sırada olduğunu vurguladı. Kadak, “Sevinilmesi gereken bir başarıyı muhalefetin neden dillendirmediğini” sorguladı.

Yeni Eğitim Modelleri ve Vizyonlar

AK Parti Erzurum Milletvekili Mehmet Emin Öz, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile insan odaklı eğitim anlayışını ön plana çıkardıklarını belirtti. Öğretmenleri bilgi aktarımı yapan birer sanatkar olarak gördüklerinin altını çizen Öz, “Bu modeli, milletimizin Anadolu'daki 2000'nci yılında yeni bir ruh aşısı olarak kabul ediyoruz.” dedi.

Son olarak, eğitimde kalite artırma hedefleri ile Türk akademi dünyasının çok daha özgüvenli ve iddialı hale geldiğini sözlerine ekleyen Halit Yerebakan, Türkiye'nin eğitimdeki ilerlemelerinin uluslararası alanda da yankı bulduğunu ifade etti.