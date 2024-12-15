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ECOWAS Başkanı Tinubu'dan Batı Afrika Ülkelerine Demokrasi Çağrısı

ECOWAS Başkanı Bola Ahmed Tinubu, Batı Afrika ülkelerine demokrasi ve ulusal birlik çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 15.12.2024 22:17
Güncelleme Tarihi: 15.12.2024 22:17
ECOWAS Başkanı Tinubu'dan Batı Afrika Ülkelerine Demokrasi Çağrısı

Nijerya Devlet Başkanı ve Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) Dönem Başkanı Bola Ahmed Tinubu, topluluktaki liderlere demokratik olgunluk ve ulusal birliğe bağlılık yönünde önemli bir çağrıda bulundu. Bu çağrısını, Gana'daki son seçimlerin başarıyla tamamlanmasından ilham alarak gerçekleştirdi.

Tinubu, Nijerya'nın başkenti Abuja'daki Aso Rock Sarayı'nda düzenlenen "66. ECOWAS Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi"nin açılışında yaptığı konuşmada, Gana Cumhurbaşkanı Nana Akufo-Addo ve Gana halkını, 7 Aralık'ta gerçekleşen cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerinin barışçı bir şekilde tamamlanmasından dolayı övdü.

Topluluk liderlerine Gana'nın bu örnek tavrını benimsemeleri konusunda çağrıda bulunan Tinubu, şöyle dedi: "Bölgedeki herkesi bu iyi demokratik uygulamadan ders almaya ve bölgenin siyasi istikrarını sağlamak için ulusal birliğe öncelik vermeye davet ediyorum. Bu barışçıl geçiş tarzı, yalnızca Batı Afrika'da değil, tüm Afrika kıtasında bir demokrasi kültürü haline gelmelidir."

Tinubu, bazı Batı Afrika ülkelerinde demokratik yönetimin kesintiye uğramasının zorluklarına rağmen, bölgenin demokratik kazanımlar elde etmeyi sürdürdüğünü vurguladı. ECOWAS Başkanı olarak ikinci dönemine başlayan Tinubu, ilk döneminde bölgesel entegrasyon, ekonomik büyüme, çatışmaların çözümü ve terörle mücadele konularında kaydedilen ilerlemelere dikkat çekti.

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