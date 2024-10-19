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Diyarbakır Kültür Yolu Festivali'nde Dijital Sergilere İlgi

Diyarbakır Kültür Yolu Festivali, dijital sergilerle tarihi mekanları canlandırarak sanatseverleri bir araya getiriyor.

Yayın Tarihi: 19.10.2024 12:34
Güncelleme Tarihi: 19.10.2024 12:42
Diyarbakır Kültür Yolu Festivali'nde Dijital Sergilere İlgi

Diyarbakır Kültür Yolu Festivali'nde Yoğun Katılım

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın ev sahipliğinde gerçekleşen Diyarbakır Kültür Yolu Festivali, renkli ve çeşitli etkinlikleriyle dikkat çekiyor. Festival dahilinde tarihi mekanlarda gerçekleştirilen dijital sergiler, ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor.

Cosmoscontact ve Sonsuzluk Kapıları

Festivalin önemli sergilerinden biri, merkez Sur ilçesindeki tarihi Dağkapı 1 ve 2 Nolu burçta açılan Cosmoscontact adlı dijital sergi. Bu sergi, uzay ve evren temalarını işleyen çarpıcı eserleriyle ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Ayrıca, Sur ilçesindeki tarihi Ulu Cami'de açılan Sonsuzluk Kapıları dijital sergisi, geleneksel mimarinin modern teknolojilerle harmanlandığı yenilikçi bir deneyim sunuyor. Sergi, sonsuzluk temasını interaktif görseller ve projeksiyonlarla ziyaretçilere aktarıyor.

Katılımcıların Görüşleri

Festivaldeki etkinlikleri yakından takip ettiğini belirten Güneş Düşünekli, Cosmoscontact sergisinden etkilendiğini ifade etti. "Sergiyi oluşturan renkler ve desenler gerçekten harika. Diyarbakır'ın tarihi unsurlarının bu kadar güzel resmedilmesi çok hoş," dedi.

Helin Kazan da, festivalin şehre farklı bir hava kattığını söyleyerek, Cosmoscontact sergisini gezmekten memnun kaldığını belirtti. Aynur Peker ise Sonsuzluk Kapıları sergisini gezerek, Diyarbakır'ın güzelliklerine hayran kaldığını ifade etti.

Atölye Çalışmaları ve Çocuk Etkinlikleri

Festivalin kapsamı sadece dijital sergilerle sınırlı kalmadı. Kayapınar ilçesindeki Prof. Dr. Aziz Sancar Bebek ve Çocuk Kütüphanesi'nde gerçekleştirilen Pandomim Atölyesi, çocuklara yönelik çeşitli etkinliklere de ev sahipliği yaptı. Ayrıca, Dicle Üniversitesi Öğrenci Yaşam Merkezi'nde düzenlenen Belgesel Eğitim Projesi Atölye Çalışmaları öğrencilere yeni bilgiler sundu.

Sur ilçesinde bulunan Yenikapı Hançepek Meydanı'nda kurulan Çocuk Köyü, atölyeler, oyunlar ve tiyatro gösterileriyle dolduruldu. Karagöz Gölge Oyunu ve Nasrettin Hoca Müzikali gibi etkinlikler çocuklarla bir araya geldi. Çizgi film karakterlerinin sahne gösterileri, tematik oyun alanları ve sanat eğitimleri de festivalin eğlenceli bir parçası oldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen "Diyarbakır Kültür Yolu Festivali"nde tarihi mekanlar...

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen "Diyarbakır Kültür Yolu Festivali"nde tarihi mekanlar dijital sergilere ev sahipliği yapıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen "Diyarbakır Kültür Yolu Festivali"nde tarihi mekanlar...

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen "Diyarbakır Kültür Yolu Festivali"nde tarihi mekanlar dijital sergilere ev sahipliği yapıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen "Diyarbakır Kültür Yolu Festivali"nde tarihi mekanlar...

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen "Diyarbakır Kültür Yolu Festivali"nde tarihi mekanlar dijital sergilere ev sahipliği yapıyor.

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