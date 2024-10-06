Diyarbakır, Siirt, Şırnak ve Mardin'de Filistin'e Destek Yürüyüşleri

Dört Şehirde Filistin'e Destek Yürüyüşleri

Diyarbakır, Siirt, Şırnak ve Mardin'de, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına karşı protestolar düzenlendi. Bu yürüyüşler, yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek ve Gazze'ye destek vermek amacıyla yapıldı.

Diyarbakır'da Yürüyüş

Diyarbakır'da birkaç sivil toplum kuruluşunun öncülüğünde, Kayapınar ilçesindeki Fırat Bulvarı'nda bir araya gelen katılımcılar, Filistin bayrakları ile alışveriş merkezine kadar yürüdü. Yürüyüş sırasında katılımcılar, sık sık tekbir getirdi ve sloganlar atarak protesto etti. Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, destek için toplanan halka teşekkür etti.

Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Diyarbakır Şube Başkanı Ramazan Tekdemir, "İsrail, kadın, çocuk ve yaşlı demeden sivil insanları katletmektedir. Filistinli dostlarımız, büyük bir haksızlığa maruz kalıyor," ifadelerini kullandı. Etkinlik, yapılan dualarla sona erdi.

Siirt’te Protesto

Siirt'te de Memur-Sen İl Temsilciliği önderliğinde, Güres Caddesi'nde bir araya gelen sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar, Türk ve Filistin bayrakları ile yürüyerek 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na ulaştı. Memur-Sen Siirt İl Temsilcisi Murat Şeker, "İsrail Gazze'de soykırım uyguluyor. Dünya, bu insanlık suçlarını göz ardı ediyor," diye konuştu.

Filistin uyruklu Uzman Dr. Hüseyin Atvan ise, "Uluslararası toplumun harekete geçmesini talep ediyoruz, boykot çağrısı yapıyoruz," dedi. Programa dua ile devam edildi.

Şırnak’taki Etkinlik

Şırnak'ta da vatandaşlar, Şehr-i Nuh Platformu öncülüğünde Geylani Camisi önünde toplandı. "Soykırıma Lanet, Direnişe Bin Selam" temalı etkinlikte araç konvoyu oluşturuldu. Platform adına konuşan Nevzat Uysal, "Filistin halkı, soykırıma maruz kalıyor. Bu zulme dur demek için buradayız," dedi. Etkinlik dua ile devam etti.

Mardin’de Yürüyüş Düzenlendi

Mardin'de Sivil Toplum Kuruluşları Platformu, Artuklu ilçesindeki Valilik Parkı önünde bir araya gelerek, "Fırat'tan Gazze'ye Direnişe Bin Selam" pankartı taşıdı. Türk ve Filistin bayraklarıyla yürüyen kalabalık, 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'na kadar ulaştı.

Platform sözcüsü Necmettin Başboğa, İsrail'in saldırılarını kınayarak, "Kur'an-ı Kerim tilaveti ile saldırılarda hayatını kaybeden Filistinliler için dua ettik," dedi. Etkinlik, çeşitli siyasi parti temsilcilerinin ve Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar'ın katılımıyla gerçekleşti.

Diyarbakır, Siirt, Şırnak ve Mardin'de İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edildi.Mardin Sivil Toplum Kuruluşları Platformu tarafından düzenlenen yürüyüş kapsamında Valilik Parkı önünde bir araya gelen kalabalık, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'na kadar yürüdü.

Diyarbakır, Siirt, Şırnak ve Mardin'de İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edildi.Mardin Sivil Toplum Kuruluşları Platformu tarafından düzenlenen yürüyüş kapsamında Valilik Parkı önünde bir araya gelen kalabalık, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'na kadar yürüdü.

Diyarbakır, Siirt, Şırnak ve Mardin'de İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edildi.Mardin Sivil Toplum Kuruluşları Platformu tarafından düzenlenen yürüyüş kapsamında Valilik Parkı önünde bir araya gelen kalabalık, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'na kadar yürüdü.

Diyarbakır, Siirt, Şırnak ve Mardin'de İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edildi.Mardin Sivil Toplum Kuruluşları Platformu tarafından düzenlenen yürüyüş kapsamında Valilik Parkı önünde bir araya gelen kalabalık, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'na kadar yürüdü.

Diyarbakır, Siirt, Şırnak ve Mardin'de İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edildi.Mardin Sivil Toplum Kuruluşları Platformu tarafından düzenlenen yürüyüş kapsamında Valilik Parkı önünde bir araya gelen kalabalık, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'na kadar yürüdü.

Diyarbakır, Siirt, Şırnak ve Mardin'de İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edildi.Mardin Sivil Toplum Kuruluşları Platformu tarafından düzenlenen yürüyüş kapsamında Valilik Parkı önünde bir araya gelen kalabalık, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'na kadar yürüdü.

Diyarbakır, Siirt, Şırnak ve Mardin'de İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edildi.Mardin Sivil Toplum Kuruluşları Platformu tarafından düzenlenen yürüyüş kapsamında Valilik Parkı önünde bir araya gelen kalabalık, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'na kadar yürüdü.

Diyarbakır'da, bazı sivil toplum kuruluşlarının öncülüğünde merkez Kayapınar ilçesindeki Fırat Bulvarı'nda bir araya gelen vatandaşlar, ellerinde Filistin bayraklarıyla Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolundaki bir alışveriş merkezi önüne kadar yürüdü.

Diyarbakır'da, bazı sivil toplum kuruluşlarının öncülüğünde merkez Kayapınar ilçesindeki Fırat Bulvarı'nda bir araya gelen vatandaşlar, ellerinde Filistin bayraklarıyla Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolundaki bir alışveriş merkezi önüne kadar yürüdü.

Diyarbakır'da, bazı sivil toplum kuruluşlarının öncülüğünde merkez Kayapınar ilçesindeki Fırat Bulvarı'nda bir araya gelen vatandaşlar, ellerinde Filistin bayraklarıyla Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolundaki bir alışveriş merkezi önüne kadar yürüdü.