Diyarbakır Silvan'da örtü yangını kontrol altına alındı

Silvan'da çıkan örtü yangını, 155 kişilik ekip ve 2 helikopterin müdahalesiyle yaklaşık 150 hektarlık alanda kontrol altına alındı; soğutma çalışmaları sürüyor.

Yayın Tarihi: 22.09.2025 12:42
Güncelleme Tarihi: 22.09.2025 12:55
Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde, kırsal Eskiocak Mahallesi mevkisinde henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan örtü yangını, ekiplerin karadan ve havadan yürüttüğü yoğun müdahale sonucu kontrol altına alındı.

Müdahale ekipleri ve operasyon

İhbarın ardından bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, jandarma, AFAD, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ile Silvan, Kulp ve Hazro belediyeleri'nden itfaiye, Karayolları ve 112 Acil Sağlık ekipleri yönlendirildi. Alevlere, 50'si orman işçisi olmak üzere yaklaşık 155 kişilik ekip ve 11'i Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait yaklaşık 43 araç ile müdahale edildi.

Rüzgarın etkisiyle geniş alana yayılan yangının söndürülmesi çalışmalarına 2 helikopter de havadan destek verdi.

Son durum

Yangın, ekiplerin karadan ve havadan yürüttüğü çalışmalar sonucunda yaklaşık 150 hektar alanda etkili olduktan sonra kontrol altına alındı. Bölgedeki soğutma çalışmaları ise sürüyor.

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde çıkan örtü yangını ekiplerin karadan ve havadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında, yaklaşık 150 hektar alan etkilendi.

