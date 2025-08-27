DOLAR
41,04 0%
EURO
47,59 0,59%
ALTIN
4.464,76 0,19%
BITCOIN
4.594.469,24 -0,54%

Diyarbakır Silvan'da Saman Yüklü Kamyona Arkadan Çarpan Sürücü Öldü

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde saman yüklü kamyona arkadan çarpan kamyonun sürücüsü N.K. hayatını kaybetti. Kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Yayın Tarihi: 27.08.2025 17:01
Güncelleme Tarihi: 27.08.2025 17:09
Diyarbakır Silvan'da Saman Yüklü Kamyona Arkadan Çarpan Sürücü Öldü

Diyarbakır Silvan'da Saman Yüklü Kamyona Arkadan Çarpan Sürücü Öldü

Kaza Detayları

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde meydana gelen kazada, saman yüklü kamyona arkadan çarpan kamyonun sürücüsü yaşamını yitirdi.

N.K. idaresindeki 06 CGH 074 plakalı kamyon, Silvan-Diyarbakır kara yolunun kırsal Kasımlı Mahallesi Yukarı Kaya Kümeevleri mevkisinde aynı yönde ilerleyen M.S.'nin kullandığı saman yüklü 44 LV 386 plakalı kamyona arkadan çarptı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri müdahale etti.

Ekiplerce sıkıştığı araçtan çıkarılan N.K.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kaza, bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde saman yüklü araca arkadan çarpan kamyonun sürücüsü hayatını...

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde saman yüklü araca arkadan çarpan kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti.

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde saman yüklü araca arkadan çarpan kamyonun sürücüsü hayatını...

İLGİLİ HABERLER

Esenyurt EMEĞİM ile Ücretsiz Kursla Patron Olun

KYK Yurt Ücretleri 2025-2026 Ne Kadar? Başvuru Takvimi Belli mi?

Antalya'da Kız Çocuklarına 50.000 TL'ye Kadar Destek: Başvurular 8 Ağustos'ta Başladı

30 Ağustos: İstanbul, Ankara, İzmir'de 07.00-23.59 Ücretsiz Ulaşım

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Özgür Özel'den Ekrem İmamoğlu'na Marmara Cezaevi Ziyareti
2
Diyarbakır Silvan'da Saman Yüklü Kamyona Arkadan Çarpan Sürücü Öldü
3
Sivas'ta tır çarpışması: Elektrikli motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi
4
Depoyu Dolduran Kampanyalar: Bankalardan 35 Litre Bedava Akaryakıt
5
Erzincan'da Kamyonet Devrildi: Sürücü Zeki T'nin (52) Hayatını Kaybetti
6
PTT'den Dev Yatırım Atağı: İstanbul, Ankara ve Afyonkarahisar'da Yüzbinlerce m² Satışa Çıkarıldı
7
Sakarya Akyazı'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Depoyu Dolduran Kampanyalar: Bankalardan 35 Litre Bedava Akaryakıt

PTT'den Dev Yatırım Atağı: İstanbul, Ankara ve Afyonkarahisar'da Yüzbinlerce m² Satışa Çıkarıldı

Bakanlık: 'DM9600' Reflektif Şeritler Acil Toplatılıyor

Konya'da Ulaşıma Çifte Zam: Okul Servisi ve Toplu Taşıma Ücretleri Yükseldi

TCDD 80 Sürekli İşçi Alımı: Sözlü Sınav ve Noter Kurası Şartları

Esenyurt EMEĞİM ile Ücretsiz Kursla Patron Olun

Antalya'da Kız Çocuklarına 50.000 TL'ye Kadar Destek: Başvurular 8 Ağustos'ta Başladı

TOFAŞ Şahin ve Doğan 2026'da mı Geri Dönüyor?

30 Ağustos: İstanbul, Ankara, İzmir'de 07.00-23.59 Ücretsiz Ulaşım

KYK Yurt Ücretleri 2025-2026 Ne Kadar? Başvuru Takvimi Belli mi?

Halkbank'tan kadınlara rekor ödüllü 'Üreten Kadınlar Yarışması' başvuruları başladı

Resmi Gazete'de yayımlandı: EPDK enerji piyasası kurallarını yeniledi