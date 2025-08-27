Diyarbakır Silvan'da Saman Yüklü Kamyona Arkadan Çarpan Sürücü Öldü
Kaza Detayları
Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde meydana gelen kazada, saman yüklü kamyona arkadan çarpan kamyonun sürücüsü yaşamını yitirdi.
N.K. idaresindeki 06 CGH 074 plakalı kamyon, Silvan-Diyarbakır kara yolunun kırsal Kasımlı Mahallesi Yukarı Kaya Kümeevleri mevkisinde aynı yönde ilerleyen M.S.'nin kullandığı saman yüklü 44 LV 386 plakalı kamyona arkadan çarptı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri müdahale etti.
Ekiplerce sıkıştığı araçtan çıkarılan N.K.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.
Kaza, bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasınca kaydedildi.
