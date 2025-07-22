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Diyarbakır Stadı'nda Zemin Yenileme Çalışmaları Tamamlanmak Üzere

Diyarbakır Stadı'nda zemin yenileme çalışmaları sona yaklaşırken, Vali Zorluoğlu projeyle ilgili önemli bilgiler paylaştı.

Yayın Tarihi: 22.07.2025 11:34
Güncelleme Tarihi: 22.07.2025 11:34
Diyarbakır Stadı'nda Zemin Yenileme Çalışmaları Tamamlanmak Üzere

Diyarbakır Stadı Zemin Yenileme Çalışmalarında Son Düzlük

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, zemin yenileme çalışmaları devam eden Diyarbakır Stadı'nda incelemelerde bulundu. Vali Zorluoğlu, yaptığı açıklamada, "İnşallah bir hafta veya 10 gün sonunda burası bütünüyle tamamlanacak ve zemin olarak Türkiye'nin en iyi sahalarından biri haline gelmiş olacak" ifadesini kullandı.

Proje Detayları ve Çalışmalar

Beraberinde Vali Yardımcısı İlyas Öztürk ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenk Öztekin ile yapılan incelemelerde, sahada hummalı bir çalışmanın yürütüldüğünü belirten Zorluoğlu, geçen sezon yaşanan sorunları hatırlattı. Bu sezon önceden planlı hareket ettiklerini vurgulayan Zorluoğlu, gerekli ödeneğin Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan alındığını ifade etti.

Yenilikler ve İyileştirmeler

Zorluoğlu, statta yapılan kapsamlı çalışmalara ilişkin olarak, "Sahanın tamamı kazındı. Önemli bir eksiklik olan soğutma sistemi projeye dahil edildi. Hem soğuk hem de sıcak havalarda iş görecek şekilde sıcak ve soğuk sistem monte edildi. Bunun üzerine kumların üzerine çim serdik ve hibrit çimi de dahil ederek daha güçlü bir zemin elde etmeyi hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

Hedefler ve Teşekkür Büyüsü

Hibrit çim hariç diğer çalışmaları tamamladıklarını aktaran Zorluoğlu, sezonun ilk haftasına kadar tüm tamirat ve yenileme işlemlerinin bitirilmesini hedeflediklerini belirtti. Ayrıca, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a ve emeği geçen tüm kamusal aktörlere teşekkür etti.

Zorluoğlu, "Amedspor ve Diyarbakır'ın diğer liglerindeki takımları için çok başarılı bir sezon olmasını temenni ediyorum" diyerek sözlerini tamamladı.

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu (ortada), beraberinde Vali Yardımcısı İlyas Öztürk (sağda)...

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu (ortada), beraberinde Vali Yardımcısı İlyas Öztürk (sağda), Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenk Öztekin (solda) ile statta incelemelerde bulundu, saha yenileme çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı.

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu (ortada), beraberinde Vali Yardımcısı İlyas Öztürk (sağda)...

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu (ortada), beraberinde Vali Yardımcısı İlyas Öztürk (sağda), Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenk Öztekin (solda) ile statta incelemelerde bulundu, saha yenileme çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı.

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