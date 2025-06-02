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Diyarbakır ve Batman'ın Sıcak Günlerinde Havuz ve Gölette Serinleme Yöntemleri

Diyarbakır ve Batman'da etkili olan sıcak hava, vatandaşları süs havuzları ve göletlere yönlendirdi.

Yayın Tarihi: 02.06.2025 16:57
Güncelleme Tarihi: 02.06.2025 16:57
Diyarbakır ve Batman'ın Sıcak Günlerinde Havuz ve Gölette Serinleme Yöntemleri

Diyarbakır ve Batman'da hava sıcaklıkları 35 dereceye yaklaşırken, vatandaşlar ferahlamak için süs havuzları ve göletlere akın etti.

Diyarbakır'da, etkili sıcak havaya karşı çocuklar, merkez Sur ilçesi'ndeki Anzele Parkı'nda bulunan süs havuzunu tercih ettiler. Tehlikeli olmasına rağmen bazı çocuklar havuza atlayarak eğlendiği anlarda, havuzdan çıkanlar beton zemin üzerinde güneşlenmeyi ihmal etmedi.

15 yaşındaki Mevlüt Kaplan, “Son günlerde artan sıcaklardan dolayı parktaki süs havuzunda serinledim. Arkadaşlarımızla burada eğleniyoruz,” diyerek havuzdaki keyifli zamanını anlattı.

Bir diğer çocuk 13 yaşındaki Yekta Erdal ise, “Hava çok sıcak, bu yüzden parktaki havuza girerek serinliyoruz. Diyarbakır’da yüzüp eğleniyoruz. Havuzdan çıktıktan sonra burada oturup güneşlenip tekrar suya giriyoruz,” diyerek yaşadığı deneyimi paylaştı.

Batman'da ise, tarlada çalışanlar, kent merkezindeki aşırı sıcaktan kaçarak Soğuksu köyündeki doğal kaynak suyuyla beslenen gölete gitmeyi tercih etti. Burada serinleyip zaman geçiren vatandaşlar, günlük işlerin stresini suyun serinliğiyle atıyor.

Balpınar beldesine bağlı Yeniköy köyünde çiftçilik yapan Yunus Badakol, 20 dekarlık tarlasında karpuz, fasulye ve kavun yetiştirdiğini belirterek, “Hava çok sıcak ama çalışmak zorundayız. Üretimimizi sürdürmek için öğlene kadar tarlada çalıştıktan sonra göle girip serinliyorum. Bir iki saat suda kaldıktan sonra işe geri dönüyorum,” diye konuştu.

Kent merkezinden gelen Bilal Ay ise, “Kent merkezinde sıcaklık daha fazla hissediliyor. Arkadaşlarımla birlikte serinlemek için buraya yüzmeye geldik,” diyerek sıcak havanın etkilerini dile getirdi.

Batman'da tarlada çalışan ve kent merkezinde sıcaktan bunalanlar, serinlemek amacıyla doğal kaynak...

Batman'da tarlada çalışan ve kent merkezinde sıcaktan bunalanlar, serinlemek amacıyla doğal kaynak suyuyla beslenen gölete girmek için merkeze bağlı Soğuksu köyüne geliyor. Vatandaşlar, burada suya girerek hem serinliyor hem de zaman geçiriyor.

Batman'da tarlada çalışan ve kent merkezinde sıcaktan bunalanlar, serinlemek amacıyla doğal kaynak...

Batman'da tarlada çalışan ve kent merkezinde sıcaktan bunalanlar, serinlemek amacıyla doğal kaynak suyuyla beslenen gölete girmek için merkeze bağlı Soğuksu köyüne geliyor. Vatandaşlar, burada suya girerek hem serinliyor hem de zaman geçiriyor.

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