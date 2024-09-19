Diyarbakır ve Çevresinde 19 Eylül Gaziler Günü Kutlamaları

19 Eylül Gaziler Günü Törenleri Başladı

Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt, Bingöl ve Şırnak'ta 19 Eylül Gaziler Günü, çeşitli törenlerle coşkuyla kutlandı. Her şehirde düzenlenen etkinlikler, gazilere duyulan minnetin bir göstergesi olarak büyük bir katılımla yapıldı.

Diyarbakır'daki Tören

Diyarbakır'da, Anıtpark'ta gerçekleşen törene Vali Murat Zorluoğlu, 7. Kolordu ve Garnizon Komutanı Korgeneral Gültekin Yaralı, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Abdulselam İnceören ve çok sayıda gazi ile yakınları katıldı. Törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Mardin'de Anma Etkinliği

Mardin'deki Hükümet Konağı'ndaki törende ise Vali Tuncay Akkoyun, Füze Tugay Komutanı Tuğgeneral Murat Yalbır ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Mardin Şube Başkanı Mehmet Akpulat birlikte çelenk sundu. Ayrıca, Mardin Muharip Gaziler Derneği temsilcisi gazi Ali Candemir de anlamlı bir konuşma gerçekleştirdi.

Batman'da Duygusal Anlar

Batman Valiliği bahçesinde düzenlenen törende, Kıbrıs gazisi Mehmet Güneştekin duygusal bir konuşma yaparak Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinden bahsetti. Törene Vali Ekrem Canalp, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Koç, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir ve diğer protokol üyeleri katıldı.

Siirt'teki Anma Yürüyüşü

Siirt'te Valilik himayesinde gerçekleştirilen etkinlikte, gaziler, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü önderliğinde Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüyüş yaptı. Saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu, günün anlam ve önemini vurgulayan konuşmalar yapıldı.

Bingöl'deki Kutlama

Bingöl'de Genç Caddesi'nde toplanan ilçeli gaziler ve protokol üyeleri, Valilik önünde düzenlenen törene katıldılar. Burada Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu.

Şırnak'ta Anma Programı

Şırnak Valiliği bahçesinde düzenlenen program, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Ardından, 23. Piyade Tümen Komutanlığı'ndaki Şehitlik Anıtı'na geçildi ve burada dualar okundu.

19 Eylül Gaziler Günü, tüm yurtta yapılan etkinliklerle gazilere olan minnetin yeniden hatırlatıldığı bir gün oldu. Kutlamalar, gazilerin ve ailelerinin onurlandırıldığı anlam dolu anlarla doluydu.

Valilik önünde düzenlenen törende de, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Valilik önünde düzenlenen törende de, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Valilik önünde düzenlenen törende de, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Valilik önünde düzenlenen törende de, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Valilik önünde düzenlenen törende de, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Diyarbakır'da 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi. Törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Törene, Vali Murat Zorluoğlu (sağ 2), 7. Kolordu ve Garnizon Komutanı Korgeneral Gültekin Yaralı (sağ 3), Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Abdulselam İnceören (sağda), Muharip Gaziler Derneği Şube Başkanı Siraç Sezer (solda), katıldı.

Diyarbakır'da 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi. Törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Törene, Vali Murat Zorluoğlu (sağ 2), 7. Kolordu ve Garnizon Komutanı Korgeneral Gültekin Yaralı (sağ 3), Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Abdulselam İnceören (sağda), Muharip Gaziler Derneği Şube Başkanı Siraç Sezer (solda), katıldı.

Diyarbakır'da 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi. Törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Törene, Vali Murat Zorluoğlu (sağ 2), 7. Kolordu ve Garnizon Komutanı Korgeneral Gültekin Yaralı (sağ 3), Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Abdulselam İnceören (sağda), Muharip Gaziler Derneği Şube Başkanı Siraç Sezer (solda), katıldı.