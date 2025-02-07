Diyarbakır-Viranşehir Kara Yolunda Kar Yağışı Nedeniyle Ulaşım Kontrollü

Diyarbakır-Viranşehir Kara Yolunda Ulaşım Zorluğu

Diyarbakır-Viranşehir kara yolunda etkili olan kar yağışı, ulaşımda önemli aksamalara neden oldu. Özelikle kara yolunun 30. ve 70. kilometreleri arasında sürücüler zorluklarla karşılaşıyor.

Alınan Önlemler

Bölgede Karayolları 9. Bölge Müdürlüğü ve jandarma ekipleri, güvenlik önlemlerini artırdı. Jandarma, kar lastiği ve zincir bulundurmayan araçlar ile ağır tonajlı araçların geçişine izin vermiyor. Aynı zamanda, Karayolları ekipleri kar temizleme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Bu nedenle, kara yolunda ulaşım kontrollü bir şekilde sağlanıyor. Sürücülerin, yol koşullarını göz önünde bulundurarak dikkatli olmaları öneriliyor.