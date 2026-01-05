DOLAR
Diyetisyenden Soğuk Havalarda Bağışıklık İçin Besin Önerileri

Diyetisyen Çağla Begüm Yıldırım, soğuk havalarda mevsim sebze-meyve, yeterli protein ve bol su tüketiminin bağışıklık için hayati olduğunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 05.01.2026 16:00
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 16:11
Diyetisyenden Soğuk Havalarda Bağışıklık İçin Besin Önerileri

Diyetisyenden Soğuk Havalarda Bağışıklık İçin Besin Önerileri

KIRŞEHİR (İHA)

Diyetisyen Çağla Begüm Yıldırım, soğuk havalarda bağışıklığı güçlendirecek beslenme önerileri paylaştı.

Diyetisyen Çağla Begüm Yıldırım, soğuk havaların bağışıklık sistemi üzerindeki etkilerine dikkat çekerek uyarılarda bulundu. Mevsim sebze ve meyvelerinin tüketimine özen gösterilmesi, bol su içilmesi ve protein alımının dengeli olması gerektiğini vurguladı.

Yıldırım, "Kar yağışı sonrası havalar oldukça soğudu. Okulların açılmasıyla birlikte özellikle çocukların bağışıklık sistemi alarm vermeye başladı. Bu nedenle mevsim sebze ve meyvelerinin tüketimine özen gösterilmeli, bol su içilmeli. Aynı zamanda protein tüketiminin yeterli ve dengeli olması büyük önem taşıyor" dedi.

Vatandaş görüşü: Soğuklara karşı önlem alanlardan Nedim Yeltekin de uyguladığı yöntemi anlattı: "Havalar çok soğuk. Ben de çay içerek ısınıyorum. Aynı zamanda yediklerime dikkat etmeye çalışıyorum".

Esnafın gözlemi: Kentte esnaflık yapan yemekçi Fırat Lale, soğuk havalarla birlikte doğal ve geleneksel yemeklere talebin arttığını söyledi. Lale, "Özellikle mevsim yemeklerine dikkat ediyoruz. Bağışıklık sistemi açısından önemli olan kelle paça, pilav ve kuru fasulye gibi doğal tereyağıyla yapılan yemekler son günlerde çok fazla tüketiliyor" diye konuştu.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

