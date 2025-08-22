DMAX'te 'Gümrük Muhafaza Türkiye' 23 Eylül'de Başlıyor

DMAX'te Gümrük Muhafaza Türkiye 23 Eylül'de izleyiciyle buluşuyor

DMAX'in popüler programı "Gümrük Kontrol"ün yerli uyarlaması Gümrük Muhafaza Türkiye, 23 Eylül'den itibaren ekranlara gelecek. Yapım, Türkiye'nin gümrük kapılarında yaşanan sıra dışı hikayeleri ve kaçakçılıkla mücadeleyi merkezine alıyor.

Yayın Takvimi

Kanal açıklamasına göre program, 23 Eylül'den itibaren salı, çarşamba ve perşembe günleri saat 20.00'de DMAX'te gösterilecek.

Programın Amacı ve İçeriği

Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli çekim izinleri alınarak hayata geçirilen yapım, gümrük muhafaza ekiplerinin kaçakçılıkla mücadelelerini ekranlara taşıyacak. İzleyiciler, kara, hava ve deniz kapılarında yasa dışı faaliyetlere karşı verilen yoğun mücadeleyi ve en ön saflarda görev yapan ekiplerin operasyonlarını yakından takip edecek.

Program, yasaklı madde tacirlerinin akıl almaz yöntemlerinden tarihi eser kaçakçılarının gizli planlarına kadar geniş bir yelpazede her türlü kaçakçılık girişiminin nasıl ortaya çıkarıldığını ve suçluların nasıl adalete teslim edildiğini gözler önüne serecek.

Çekim Noktaları

Çekimler, geçen mart ayından itibaren şu noktalarda gerçekleştirildi: İstanbul Havalimanı, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı, İstanbul Ambarlı Limanı, İstanbul Haydarpaşa Limanı, İstanbul Pendik Limanı, İstanbul Karaköy Limanı, Edirne Kapıkule Sınır Kapısı, Gümrükler Muhafaza Kriminal Laboratuvarı, Gümrükler Muhafaza Köpek Eğitim Merkezi ve Gümrükler Muhafaza Komuta Kontrol Merkezi.

Yapım Detayları

Warner Bros. Discovery Türkiye ve ES Film ortak yapımı olan program, 35 kişilik ekip tarafından, günün 24 saati süren çekimlerle hayata geçirildi.