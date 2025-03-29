DMM Açıklıyor: Miting Reyting Raporları Dezenformasyon

DMM: Reyting Paylaşımları Dezenformasyon

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), televizyon kanallarının bir miting sırasındaki reyting oranlarına dair yapılan paylaşımların dezenformasyon olduğunu duyurdu.

DMM'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Televizyon kanallarının bir miting sırasındaki reyting oranları iddiasıyla yapılan paylaşımlar dezenformasyondur. Türkiye'de resmi izlenme/dinlenme oranları (reyting) ölçümleri, bütün kanallara takip eden günün sabahında ulaşmaktadır. Resmi reyting sisteminde hiçbir kanalın anlık veri ölçümlemesi yapılmamaktadır."

DMM, bu nedenle sosyal medyada paylaşılan reyting ölçümlerinin geçerliliği bulunmadığını belirterek, asılsız iddialara itibar edilmemesi gerektiğini vurguladı.