DMM'den Öcalan İddialarına Yanıt: 'Müzakere Yok'

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın silah bırakma çağrısının ardından yapılan müzakere iddialarını kesin bir dille yalanladı.

DMM, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, ‘Terörsüz Türkiye’ hedefi doğrultusunda çalışmaların kararlılıkla devam ettiğini vurguladı. Açıklamada şöyle denildi:

“Bir yıla aşkın süredir müzakere yürütülüyor. Anayasa Mahkemesi’nin bir üyesi, Yargıtay üyeleri ve yüksek hakimlerden oluşan 20’nin üzerinde hukukçunun bulunduğu bir masa çalışmalar yapıyor.” iddiaları kesinlikle doğru değildir. Öcalan'ın 'silah bırakma ve örgütün kendisini feshetme çağrısı' karşılığında devletle herhangi bir anayasal veya yasal değişiklik pazarlığı söz konusu değildir.

Devletin, 'Terörsüz Türkiye' hedefi doğrultusundaki olumlu adımlar atılmasını engellemeyi amaçlayan dezenformasyon faaliyetlerine itibar edilmemesi gerektiği belirtilerek, bu tür iddiaların toplumda yaratacağı olumsuz etkilere dikkat çekildi.