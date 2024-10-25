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DMM'den TUSAŞ Güvenlik İddialarına Yanıt

DMM, TUSAŞ güvenliğinin Hasan Doğan'ın kayınbiraderine teslim edildiği iddialarını yalanladı.

Yayın Tarihi: 25.10.2024 17:20
Güncelleme Tarihi: 25.10.2024 17:20
DMM'den TUSAŞ Güvenlik İddialarına Yanıt

DMM'den Açıklama

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "TUSAŞ'ın güvenliği Hasan Doğan'ın kayınbiraderine teslim edilmiş" yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

İddiaların Temelsiz Olduğu Belirtildi

DMM, sosyal medya platformları ve bazı basın organlarında ortaya atılan bu iddia üzerine resmi açıklamada bulundu. Açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan'ın akrabası olduğu iddia edilen Mustafa Çiftçi ile ilgili gerçeklerin farklı olduğuna dikkat çekildi.

Mustafa Çiftçi'nin Gerçek Durumu

Açıklamada, "Mustafa Çiftçi, TUSAŞ Güvenlik Biriminde, sözleşmeli olarak çalışan bir personeldir. Bu kişinin TUSAŞ dışında herhangi bir özel güvenlik firmasında sahiplik veya yöneticilik gibi bir durumu yoktur." ifadeleri kullanıldı.

Kamuoyuna Çağrı

DMM, kamuoyunu manipüle etmeye yönelik bu tür asılsız iddialara itibar edilmemesi gerektiğini vurguladı.

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