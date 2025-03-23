DMM'den Ulaşım Desteği Açıklaması: İddialar Asılsız

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca bayramlarda üniversite öğrencilerine verilen ulaşım desteğinin kesildiği" yönündeki iddiaları yalanladı.

DMM, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bazı kullanıcıların taşıdığı iddiaların gerçeği yansıtmadığını vurguladı. Bu açıklama, özellikle son günlerde sosyal medyada hızla yayılan asılsız bilgilere bir cevap niteliği taşıyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, şehir dışında eğitim gören dar gelirli üniversite öğrencilerine yönelik ulaşım desteğinin sonlandırılmadığını belirtti. Açıklamada, öğrencilerin ailelerinin yanına gitmeleri için yılda 2 gidiş ve 2 dönüş olmak üzere toplamda 4 biletinin ücreti (üst sınır 7 bin 600 lira) devlet tarafından ücretsiz karşılanabilmektedir.

DMM, kamuoyunu manipüle etmeye yönelik bu tür asılsız iddialara itibar edilmemesi gerektiğini, yapılan açıklamanın doğruluğunu bir kez daha kanıtlar nitelikte olduğunu savundu.