DMM'den Yalanlama: İstanbul'daki Görüntüler Asılsız İddialara Dayanıyor

DMM, İstanbul'daki gösteriler sırasında kaydedildiği iddia edilen görüntülerin Çin'deki kutlamalara ait olduğunu belirtti.

Yayın Tarihi: 22.03.2025 00:46
Güncelleme Tarihi: 22.03.2025 00:46
DMM'den Yalanlama: İstanbul'daki Görüntüler Asılsız İddialara Dayanıyor

DMM, İddiaları Ciddiyetle Yalanladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), sosyal medyada yayımlanan ve "İstanbul Saraçhane'deki gösteriler sırasında kaydedildiği" iddia edilen görüntüleri yalanladı.

Görsellerin Gerçek Kaynağı

DMM'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bu görüntülerin Çin'de yeni yıl (2025) kutlamaları sırasında kaydedildiği ve Türkiye ile herhangi bir bağlantısının bulunmadığı tespit edilmiştir. Bu durum, kamuoyunu yanıltma çabalarının bir parçası olarak değerlendirilmektedir.

Manipülasyona Dikkat Çekildi

Açıklamada, kutlamalar esnasında kaydedilen görüntülerin daha önce farklı iddialarla da servis edildiği belirtilerek, bu tür asılsız bilgilere itibar edilmemesi gerektiği vurgulandı. DMM, medya ve sosyal medya platformlarında dikkatli olunması gerektiğinin altını çizdi.

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