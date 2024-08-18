DMM'den Yangın Söndürme Uçağıyla İlgili Açıklama

DMM'den Yangın Söndürme Uçağına Yönelik Açıklama
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), sosyal medya üzerinden yayılan "Rusya'dan kiralanan Beriev Be-200 tipi yangın söndürme uçağının İzmir'deki yangına müdahale etmediği" iddialarını yalanladı.
Gerçekler Farklı
DMM'nin yaptığı açıklamada, bu iddiaların gerçeği yansıtmadığı vurgulandı. Açıklamada, “Rusya'dan kiralanan Be-200 amfibi yangın söndürme uçağı, İzmir'deki yangına müdahalede aktif olarak hizmet vermektedir. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz.” ifadesine yer verildi.
DMM, bu tür dezenformasyonlara karşı dikkatli olunmasını ve gerçek bilgilerin takip edilmesini öneriyor.