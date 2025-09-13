DMM: MHRS hacklenmedi; hasta bilgileri sızdırılmadı

DMM, MHRS'nin hacklenmediğini ve hasta bilgilerinin sistemden sızdırılmadığını açıkladı. İddialar son kullanıcı kaynaklı güvenlik ihlali olarak değerlendirildi.

Yayın Tarihi: 13.09.2025 14:35
Güncelleme Tarihi: 13.09.2025 14:35
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Türkiye'nin Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) ile ilgili son dönemde yayılan hack ve veri sızdırma iddialarını yalanladı.

Açıklamanın ayrıntıları

DMM'nin NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, bazı basın organları ve sosyal medya hesaplarında dolaşıma sokulan söz konusu iddiaların kamuoyunu yanıltmaya yönelik kasıtlı bir dezenformasyon faaliyeti olduğu belirtildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan incelemelerde paylaşımlarda yer alan ekran görüntülerinin MHRS sistemine ait bir veri sızıntısı olmadığı, yalnızca bir vatandaşa ait kullanıcı bilgilerinin son kullanıcı kaynaklı bir güvenlik ihlali sonucunda ele geçirildiği tespit edildi.

MHRS sisteminin güvenliğinin ihlal edilmediği ve söz konusu ekran görüntülerinin ilgili vatandaşın cihazına sızan zararlı yazılımlar aracılığıyla elde edilmiş olabileceği değerlendirilmektedir.

Açıklamada ayrıca kamuoyunu yanıltmaya yönelik paylaşımların Türk Ceza Kanunu'nun 217/A maddesi kapsamında halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçunu oluşturabilecek nitelikte olduğu vurgulandı.

Kamuoyunun yalnızca resmi kurumların açıklamalarını dikkate alması önemine dikkat çekildi.

