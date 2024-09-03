DMM, Yılda 10 Bin Çocuk Kayboluyor İddiasını Reddetti

DMM'den Açıklama: Çocuk Kaybolma İddiaları Yanlış

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı basın yayın organları ve sosyal medya üzerinden dolaşan "Türkiye'de resmi rakamlara göre yılda 10 binden fazla çocuk kayboluyor" iddiasının asılsız olduğunu duyurdu.

Resmi İstatistikler Yok

DMM'nin açıklamasına göre, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) veya başka bir resmi kurum tarafından kayıp çocuk sayısına dair herhangi bir istatistik yayınlanmamıştır. Bu yüzden, her yıl on binlerce çocuğun kaybolması ve bulunamaması yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Kayıp Çocuk İstatistikleri

TÜİK'in açıkladığı veriler, esasen güvenlik birimlerine kaybolma başvurusu yapılmış ve sonrasında bulunan çocuklara ait istatistikleri kapsamaktadır. Bu durum, kaybolan ve hâlâ bulunamayan çocuk sayısının fazla olduğu anlamına gelmemektedir.

Kamuoyuna Çağrı

Açıklama, kamuoyunun manipülasyona uğramaması ve asılsız iddialara itibar edilmemesi konusunda dikkatli olması gerektiğini vurguladı.