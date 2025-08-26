DOLAR
DNC'de Demokratlar İsrail'in Gazze Saldırıları Üzerinde Uzlaşamadı

DNC'nin Minneapolis toplantısında insani yardım ve ateşkes çağrısı kabul edildi; silah ambargosu isteyen tasarı reddedildi, parti içi tartışmalar sürüyor.

Yayın Tarihi: 26.08.2025 22:38
Güncelleme Tarihi: 26.08.2025 22:38
DNC'de Demokrat Parti Gazze Politikası Üzerinde Bölündü

CNN kaynaklı habere göre, Demokratik Ulusal Komite (DNC) Minneapolis'teki toplantısında, parti içinde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin görüş birliği sağlanamadı.

Toplantıda alınan kararlar

DNC Başkanı Ken Martin tarafından sunulan; Gazze'ye insani yardımın kesintisiz ulaştırılması, ateşkesin desteklenmesi ve iki devletli çözüm çağrısı yapan yasa tasarısı oy birliğiyle kabul edildi.

Partinin genç ve ilerici kanadından Allison Minnerly tarafından sunulan, İsrail'e silah ambargosu uygulanması ve askeri yardımların askıya alınması talep eden ikinci yasa tasarısı ise oylamada reddedildi.

Parti içi gerilim ve sonraki adımlar

Minnerly'nin tasarısının reddedilmesinin ardından Ken Martin, kendi sunduğu tasarıyı "üzerinde daha fazla tartışılması" için geri çekti. Martin, parti içindeki bölünmeye dikkat çekerek, "Bu, ortak diyalog gerektiren bir andır. Bu, ortak bir duruş gerektirir, bu yüzden bugün, bu anda, tanıkların ifadelerini ve partimizdeki insanların görüşlerini dinledikten sonra, değişiklik önerimi ve kararımı geri çekmeye karar verdim." ifadelerini kullandı.

Martin, konunun çözüme kavuşturulması için tüm tarafların yer alacağı bir komitenin kurulacağını ve görüşmelerin devam edeceğini belirtti. Minnerly ise partinin İsrail konusundaki tutumunu "çok temkinli" bulduğunu ve bunun seçmen tabanıyla uyum sağlamadığını savundu.

