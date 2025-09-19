Doğu Anadolu'da 19 Eylül Gaziler Günü törenlerle anıldı

Doğu Anadolu Bölgesi'nde 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle Erzurum, Ardahan, Ağrı, Erzincan, Iğdır, Tunceli ve Kars'ta bir dizi tören düzenlendi. Valiler, garnizon komutanları, belediye temsilcileri, gaziler, şehit yakınları ve vatandaşlar etkinliklere katıldı.

Erzurum

Havuzbaşı Kent Meydanı'nda düzenlenen törende Vali Mustafa Çiftçi, 9. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Osman Akyıldız, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Akarsu ve Muharip Gaziler Derneği Başkanı Salih Mesci Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından öğrenciler şiir okudu. Tören sonrası gazi ve şehit yakınları, kurum müdürleri, protokol ve katılımcılar, "Kahramanlar Kardeşlik Yolunda" etkinliği kapsamında Havuzbaşı Kent Meydanı'ndan Yakutiye Medresesi'ne kadar Erzurum Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı eşliğinde yürüdü.

Salih Mesci, törende Sakarya Meydan Muharebesi'nin Kurtuluş Savaşı'nın seyrini değiştirdiğini ve bugünün Türk devletinin kuruluş yolunu açtığını belirterek, vatanın bölünmez bütünlüğüne ve ulusal değerlere saldıranlara karşı her zaman canlarını feda etmeye hazır olduklarını vurguladı.

Ardahan

Ardahan'da Valilik önünde düzenlenen törende Vali Hayrettin Çiçek ve ilgili kurum temsilcileri ile gaziler Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Ardahan Gazi Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Yener Göydemir konuşmasında bugünün gururunu yaşadıklarını ifade etti. Hafif yağmur altında Kongre Caddesi'nde yürüyüş gerçekleştirildi ve daha sonra dernek ziyaret edildi.

Ağrı

Ağrı'da Abide Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na Valilik, Garnizon Komutanlığı ve belediye çelengini sundu. Programda Vali Mustafa Koç, 12. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Bahattin Karademir, Ağrı Cumhuriyet Başsavcısı Adem Çalış, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Fatih Cemal Kiper, İl Emniyet Müdürü Göksel Önder ve gaziler yer aldı. Törenin ardından Hava Şehitliği Anıtı'nda dua edilip mezarlara karanfil bırakıldı.

Erzincan

Erzincan'da belediye binası önündeki törende Vali Hamza Aydoğdu, 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Murat Ataç, Belediye Başkanı Bekir Aksun ve Muharip Gaziler Derneği Başkanı Sabri Taş Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı sonrası Sabri Taş günün anlam ve önemine dair konuşma yaptı. Protokol üyeleri daha sonra Muharip Gaziler Derneği'ni ziyaret etti.

Iğdır

Iğdır'da Millet Kütüphanesi önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Kütüphanenin konferans salonunda devam eden programa Vali Ercan Turan, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Cavit Tütün, protokol üyeleri, gaziler ve şehit aileleri katıldı. Programda günün önemi üzerine konuşmalar yapıldı ve şiirler okundu.

Tunceli

Tunceli Valisi Şefik Aygöl ve il protokolü, Gaziler Günü dolayısıyla Valilik tarafından düzenlenen kahvaltı programında şehit aileleri ile gazilerle bir araya geldi. Aygöl daha sonra Valilik bahçesindeki törende Atatürk Anıtı'na çelenk sundu ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği'ni ziyaret ederek gazilerle sohbet etti. Çemişgezek ilçesinde de Kaymakamlık önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu; saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından mesajlar paylaşıldı.

Kars (Sarıkamış)

Sarıkamış'ta tören, Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Türkiye Muharip Gaziler Derneği Sarıkamış Şubesi Temsilcisi Ahmet Cengiz, konuşmasında bugünün, vatanın bölünmez bütünlüğü ve milletin huzuru için canlarını hiçe sayan gazilerin günü olduğunu söyledi. Konuşmaların ardından protokol üyeleri ve katılımcılar ilçedeki şehitlikleri ziyaret ederek dua etti. Etkinliklere Kaymakam Enis Aslantatar, Sarıkamış 9. Komando Tugay Komutan Vekili Topçu Albay Mehmet Emin Bak, Belediye Başkanı Serdar Kılıç, Cumhuriyet Savcısı Hüseyin Dikmen, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Alim Burak Çelik, siyasi parti ve STK temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Erzurum, Ardahan, Ağrı, Erzincan, Iğdır, Tunceli ve Kars'ta 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi. Erzurum'da Havuzbaşı Kent Meydan'ında düzenlenen törende, Vali Mustafa Çiftçi, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.