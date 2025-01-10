Doğu Anadolu'da Dondurucu Soğuklar Ağaçları Kırağı, Dereleri ve Şelaleleri Buz Tutuyor

Doğu Anadolu'nun dört bir yanındaki şehirlerde dondurucu soğuklar, ağaçları kırağı, dereleri ve şelaleleri ise buz ile kapladı. Erzurum, Tunceli, Ardahan, Ağrı ve Kars’ta, termometrelerin sıfırın altında 20,5 dereceyi gösterdiği Erzurum'da park halindeki araçlar ve durakların camları buzla kaplandı.

Erzurum'da cami bahçelerindeki şadırvanların buzla kaplandığı gözlemlenirken, çatılarda da buz sarkıtları oluştu. Bazı vatandaşlar, araçlarını halı ve branda ile örterek soğuktan korumaya çalıştı.

Tunceli'deki Soğuklar

Tunceli'de hava sıcaklığı gece sıfırın altında 4 derece olarak ölçüldü. Yoğun sisin etkisiyle sürücüler bazı yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Munzur ve Pülümür vadilerindeki ağaçlarda kırağı oluşurken, dereler ve şelaleler de buz tuttu.

Ardahan'da Buzlanma

Ardahan'da dondurucu soğuklar devam ediyor. Gece hava sıcaklığı sıfırın altında 21 derece ölçüldü ve bunun sonucunda yol, kaldırımlar ve iş yerlerinin camları buz tuttu. Soğuklar, Göle ilçesinde de etkisini göstermeye devam ediyor.

Ağrı ve Kars'taki Durum

Ağrı'da gece hava sıcaklığı sıfırın altında 19 dereceye düştü. Nehir ve derelerin buz tuttuğu şehirde araçların camları dondu. Sisin de etkili olduğu kentte, kırağı ile kaplanan ağaçlar hoş manzaralar oluşturdu. Vatandaşlar, soğuklardan korunmak için araçlarının üzerine battaniye örttü.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde ise gece hava sıcaklığı sıfırın altında 12,7 dereceye kadar düştü. Bina çatılarında buz sarkıtları oluşurken bitkiler kırağıyla kaplandı ve camlar buz tuttu. Vatandaşlardan Furkan Turut, "Sarıkamış'ta Sibirya soğukları devam ediyor. Sabah arabalarımızı zor çalıştırıyoruz, buz tutan camları temizliyoruz." şeklinde ifade etti.

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 12,7 dereceye düştüğü Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bina çatılarında buz sarkıtları oluştu, bitkileri kırağı kapladı, camlar buz tuttu.

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 12,7 dereceye düştüğü Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bina çatılarında buz sarkıtları oluştu, bitkileri kırağı kapladı, camlar buz tuttu.