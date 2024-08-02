Doğu Anadolu'da İsmail Heniyye İçin Gıyabi Cenaze Namazı Kılındı

Doğu Anadolu'da Gıyabi Cenaze Namazı Düzenlendi

İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için Doğu Anadolu'nun çeşitli şehirlerinde gıyabi cenaze namazları kılındı.

Erzurum'da Dualar

Erzurum'da tarihi Lalapaşa Camisi'nde, cuma namazı öncesinde Filistin'de hayatını kaybedenler için dualar edildi. Daha sonra İsmail Heniyye için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Kars ve Ardahan'daki Törenler

Kars'ta Sultan Alparslan Camisi'nde, Ardahan'da ise Merkez Camisi'nde İsmail Heniyye ve Filistin'deki şehitler için gıyabi cenaze namazı gerçekleştirildi.

Ağrı ve Tunceli'deki Anmalar

Ağrı'da, Kudüs Platformu tarafından Ulu Camisi'nde Cuma namazı sonrası gıyabi cenaze namazı kıldırıldı. Tunceli'de de Paşalar Camisi'nde benzer bir anma yapıldı.

Erzincan ve Iğdır'da Dualar

Erzincan'da Cami Kebir Camisi'nde, Iğdır'da ise Ulu Camisi'nde İsmail Heniyye için gıyabi cenaze namazı kılındı. Tüm namazlarda da katılımcılar dualar etti.

STK'lar ve Tepkiler

Cuma namazı sonrasında sivil toplum kuruluşları, basın açıklamalarıyla İsrail saldırılarını kınadı. Eğitim Bir-Sen 2 Nolu Şube Başkanı Servet Türkan, yaptığı açıklamada İsmail Heniyye'yi ve onun mücadele azmini övdü. "İsmail Heniyye, acısını sabra dönüştüren, davasını çelik bir iradeye dönüştüren bir liderdir" ifadelerini kullandı.