Isparta Keçiborlu'da Başsız Ceset Bulundu: 4 Gözaltı

Isparta Keçiborlu'da başsız ceset bulundu, 4 şüpheli gözaltında

Isparta’nın Keçiborlu ilçesi Aydoğmuş köyünde yanmış bir aracın yakınında baş kısmı olmayan bir erkek cesedi bulundu. Yapılan incelemede, cesedin 39 yaşındaki çoban Ferdi Özdemir'e ait olduğu tespit edildi ve kimlik doğrulaması yakınları tarafından yapıldı.

Olayın seyri

Olay, sabah saatlerinde dağlık alanda hareketsiz bir kişiyi gören vatandaşların 112'yi aramasıyla ortaya çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, yapılan ilk incelemede cesedin gövdesinden başının ayrıldığını belirledi. Bölge güvenlik çemberine alındı ve cenaze olay yerindeki işlemlerin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

Son görüntüler

Olaydan önceki son görüntülerde, Özdemir'in dün saat 19.55 sıralarında köyde bir markete girip alışveriş yaptığı, daha sonra marketten ayrıldığı görüldü. Yetkililer, Özdemir'in geceyi dağlık alanda geçirdiğini ve ölüm nedenine ilişkin soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

Arama ve gözaltılar

Cesedin kopmuş olan baş kısmının bulunması için jandarma ekipleri sabah saatlerinde kadavra köpekleri ile geniş çaplı arama başlattı. Öğle saatlerinde arazi aramaları tamamlanırken, öğleden sonra köyde şüpheli görülen bazı evlerde de aramalar yapıldı. Olayla bağlantılı olarak 4 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten açıklama

Isparta Valiliği sosyal medya hesabından konuyla ilgili şu ifadeleri paylaştı: "5 Aralık 2025 tarihinde Keçiborlu ilçemize bağlı Aydoğmuş köyünde yanmış bir aracın yakınında F.Ö. isimli vatandaşımızın vücut bütünlüğü bozulmuş cansız bedeni bulunmuştur. Vahşice işlendiği değerlendirilen cinayetin aydınlatılması ve faillerinin yakalanmasına yönelik çalışmalar tüm birimlerimiz tarafından kararlılıkla ve aralıksız olarak sürdürülmektedir. Adli tahkikat, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çok yönlü şekilde devam etmektedir. Faillerin en kısa sürede yakalanıp adalete teslim edileceğinden kimsenin şüphesi olmasın".

